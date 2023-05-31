Мастер-класс по приготовлению яичницы на пеньке готовят для туристов организаторы фестиваля «Волченские узоры». Местный гастрономический эксклюзив можно будет продегустировать и научиться делать самим. Кроме того, гостям покажут, как плести венки, предложат покосить траву и покружиться в общем большом хороводе. Всё это под аккомпанемент местных гармонистов.

Этнографический фестиваль «Волченские узоры» проводится ежегодно в день, когда православные отмечают праздник Троицу. Местные жители вокруг домов и на дорогах выкладывают из цветного песка причудливые узоры из разноцветного песка, который добывают в окрестностях села. Этот обычай внесён в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

«Традиции липецкой земли уникальны и самобытны. Мы бережно храним это наследие, знакомим с ним жителей области и гостей из других регионов. Фестиваль «Волченские узоры» с каждым годом набирает популярность, а это значит, что людям интересна история страны и её культура, что сегодня особенно важно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Песочные картины на фестивале «Волченские узоры» можно увидеть 4 июня с 8:00. В 10:00 откроется площадка, где выкладывать узоры будут гости фестиваля.