Светофор, разрешающий одновременное движение пешеходов и машин, установят на одном из городских перекрёстков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый дорожный регулировщик с дополнительной белой секцией с пиктограммой человечка и стрелкой направо планируют ввести в эксплуатацию на пересечении улицы Механизаторов и проспекта Победы. Ожидается, что это позволит избавить участников дорожного движения от долгого ожидания зелёного сигнала.

– Нередко мы отмечали, что пешеходы здесь переходят на красный, а водители пытаются проехать на жёлтый сигнал. Причина – длительное ожидание зелёного. Однако несоблюдение правил опасно, может повлечь ДТП. В целях обеспечения безопасности, решили добавить специальную секцию, – пояснили в Центре организации дорожного движения.

Непривычная светофорная фаза с человечком и стрелкой белого цвета информирует автомобилистов, что при повороте направо они должны уступить дорогу пешеходам, после чего могут поворачивать.

Одна из секций, возле дома № 102 по проспекту Победы, уже смонтирована, но пока выключена. Ещё одну специалисты разместят с другой стороны перекрёстка при повороте на Механизаторов. Ожидается, что новые светофоры заработают уже этой весной.

Стоит отметить, что такие дорожные регулировщики уже установлены в некоторых городах, например, в Москве и Челябинске, где они успешно себя зарекомендовали.

Напомним, после реконструкции на проспекте Победы организовали интеллектуальную систему движения. Здесь установили умные светофорные объекты, а на пересечении с улицами Доватора и Механизаторов смонтировали датчики, считывающие количество машин. Ежедневно в ЦОДД анализируют дорожную обстановку и при необходимости корректируют работу светофоров. Установка современных систем с белой фазой призвана сделать еще более удобным пересечение одной из главных городских магистралей.