Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес» региона) провел встречу с Конфедерацией непальских промышленников, итогом которой стало подписание соглашения о сотрудничестве. Документ предусматривает установление долгосрочного сотрудничества между Липецкой областью и Непалом в торговле, промышленности, инвестициях и технологиях, создание благоприятных условий для развития бизнеса.

Подписание состоялась в рамках бизнес-миссии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Непал и Индию, которая проходит с 21 по 26 апреля. Бизнес-миссия объединила представителей крупных компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Липецка, а также руководителей территориальных торгово-промышленных палат этих регионов. Сегодня, 25 апреля, она продолжится в Индии. В повестке – деловые встречи с предпринимателями, обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества с представителями Всеиндийской ассоциации промышленности, открытие представительства ТПП РФ в Мумбаи и Катманду.

«Липецкая область заинтересована в расширении внешнеэкономических связей, поскольку это создает здоровые условия для развития наших предприятий. Мы готовы к честному и взаимовыгодному сотрудничеству», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая торгово-промышленная палата совместно правительством Липецкой области являются учредителями АНО «ЦПЭ Липецкой области», на который возложены функции органа управления центром «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».