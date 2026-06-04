Непокорённый “Олимп”

Главный поединок пятого тура чемпионата Липецкой области, вне всякого сомнения, прошел в минувшую субботу в селе Паршиновка. На своей родной арене местный «Родник» принимал географических соседей из города Грязи, возмутителя спокойствия нынешнего розыгрыша, молодую команду «Олимп».

До этого матча и гости, и хозяева имели в своем активе одинаковое количество набранных очков: по девять. Так что борьба ожидалась серьезной, что и подтвердила отчетная встреча. Если какой-нибудь режиссер, задумавший снять кино про изменчивость футбольной фортуны, приступил к поиску сюжета для будущего фильма, то он нашел бы его в Паршиновке. Матч, изобиловавший спортивной борьбой, желтыми карточками, удалением, неожиданной развязкой на последней минуте вполне подходил под определение «триллер».

Стартовый отрезок остался за гостями. Их атаки выглядели намного острее, впереди у гостей вовсю феерил двадцатилетний Исмаил Поцхорая, раз за разом ставя в тупик оборону хозяев. Однако счет открыл его более опытный одноклубник Антон Бадиков, несколько сезонов назад защищавший цвета «Родника». «Правило бывших» сработало на все сто. После подачи с углового мяч опустился ему на ногу, при полном попустительстве защитников форвард «Олимпа» без помех нанес прицельный удар. Поведя в счете, грязинцы продолжили оказывать давление на ворота «Родника». И — забили еще дважды. Юркий Поцхорая за счет индивидуального мастерства выходил на ударные позиции, где легко переигрывал голкипера паршиновцев. Первый тайм, хозяева «горят» с неприличным сухим счетом. Однако еще до свистка на перерыв его сумел размочить Артем Тарлыков.

После перерыва сельские футболисты вышли заряженными на игру. Теперь инициатива полностью перешла к хозяевам поля, в одной из атак они сумели сократить разницу в счете до минимума, цели достиг точный удар Александра Страхова. «Олимпийцы» ушли в глухую оборону, уповая на контр-

выпады, один из которых в итоге принес им успех. После флангового прострела четвертый мяч в ворота «Родника» отправил Антон Бадиков. Даже несмотря на то, что у них за вторую желтую карточку был удален с поля один из игроков.

Преимущество в два мяча, казалось, легко позволит гостям довести встречу до победы. Но — только не с семикратными чемпионами Липецкой области, в рядах которых на поле появились опытные Евгений Чернышов и Сергей Воскресенских. Паршиновцы пошли ва-банк, отрядив в нападение максимально возможное количество игроков. Вот тут свое веское слово и сказали их ветераны. Сначала Е. Чернышов, а затем и С. Воскресенских записали на свой счет голевые действия. Равный счет четыре-четыре, грязинцы в меньшинстве, паршиновцы яростно атакуют. Местные болельщики ждут от своих любимцев волевой победы. И она случается, только ее творцами становятся «олипмийцы». Штрафной удар на последней минуте поединка мастерски исполнил Александр Голышкин. Финальный свисток, ликует «Олимп», грустит «Родник». Футбольный триллер завершен, он удался на славу…