На комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутатам горсовета представили проект перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Липецка, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году.

В перечень включены 4 объекта недвижимости с общим оценочным объемом, требуемых инвестиций в размере 630 млн рублей. Перечень формируется в целях привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования муниципального имущества, а также информирования потенциальных инвесторов о возможности заключения концессионных соглашений.

В перечень не включены объекты, планируемые передаваться в концессию в 2020 году – это подземный переход по ул. Плеханова, здание ледового дворца по ул. Минской, помещение по ул. Космонавтов (под создание системы обеспечения функционирования платных парковок).

В перечень включили два объекта из 2020 года: школа №34 В Желтых Песках – инвестиции 10 млн рублей; бани по ул. Неделина и по ул. 40 лет Октября – оценочный объем инвестиций 32 млн рублей. И два новых объекта: стадион по ул. Архангельской, 10а – 80 млн рублей инвестиций, и сети наружного освещения Липецка – требуемый объем инвестиций 508 млн.

– Проблема в том, что сейчас у нас не достигнута нормативная освещенность на территории города, поэтому считаю, что модернизация системы нам необходима, – отметила Юлия Полоскина.

В рамках концессионного соглашения планируется модернизация и содержание существующей сети наружного освещения, установка дополнительных опор для достижения нормативной освещенности, строительство автоматизированной системы управления сетями и новые сети. Срок реконструкции и создания объектов 3-5 лет.

– Вопрос в экономическом обосновании. Мы пускаем концессионера на этот объект, и потом как концеденты платим из бюджета. Кто-нибудь проводил аудит системы в целом? Насколько не хватает освещенности Липецку, почему сам «Горсвет» не может произвести постепенно эту модернизацию? – спросил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Мнение депутата по округу №7 Светланы Бессоновой такое же: поэтапной модернизацией сетей могло бы заняться муниципальное предприятие «Горсвет», взяв бюджетный кредит, и исполнить те же виды работ, что планирует концессионер.

– Концессионер не может нам дать гарантию на все 15 лет, что эти светильники будут гореть, – отметила Светлана Бессонова. – И что будет с «Горсветом» в перспективе?

– Управляемость процессом вырастет или упадет? Думаю, упадет, как это было с управляющими компаниями, – высказался депутат по округу №6 Игорь Крутских.

– Мне непонятно, что у нас делает «Горсвет», что он будет делать, неужели у него не хватает компетенций, чтобы достичь нормативной освещенности в городе в рамках нашего муниципального предприятия? Наверное, на этот вопрос надо сначала ответить, а потом думать о концессионном соглашении. Есть такое понятие, как естественные монополии, и они должны быть под контролем, в данном случае муниципалитета. Предлагаю коллегам все-таки исключить из перечня объектов для концессии освещение города, – сказал депутат по округу №10 Михаил Селезнев.

Главный аудитор Липецка Марина Зиборова озвучила заключение Счетной палаты по перечню объектов, которые мэрия планирует передать в концессию в этом году. К трем из них у аудиторов вопросов не возникло.

– Если рассматривать освещение города, то это совершенно другое концессионное соглашение. Во-первых: полностью передаются полномочия муниципалитета, обязанность наша по освещению улиц частному лицу, и какой будет спрос за неэффективную работу – это большой вопрос. Но и финансовый вопрос тоже большой. Необходимо учитывать, что после заключения концессионных соглашений, как правило, предусматриваются значительные размеры траты концедента из бюджета города на возмещение затрат инвестора. Поэтому прежде чем принимать принципиальное решение по этому вопросу, необходимо заручиться заключением департамента финансов о том, что бюджет города в силах понести за счет собственных доходов возмещение платы концедента, – прокомментировала Марина Зиборова.

По итогам обсуждения депутаты утвердили перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Липецка, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году, за исключением сетей наружного освещения города.