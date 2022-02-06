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С 7 февраля 2022 года временно (до заключения нового государственного контракта) прекращаются перевозки по межмуниципальным маршрутам № 115 «Липецк — Гудовка», № 157 «Липецк — Гнилуша», № 563 «Липецк — Вертячье». Причина — смерть перевозчика индивидуального предпринимателя из Хлевенского района.

Об этом сообщили в управлении дорог и траснспорта Липецкой области. В настоящий момент управление ищет возможные пути решения вопроса транспортного обеспечения сел, расположенных в зоне обслуживания указанных маршрутов.