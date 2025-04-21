Несколько десятков вакансий предложили ветеранам СВО инвесторы ОЭЗ «Липецк»

Впервые в особой экономической зоне «Липецк» прошла промышленная экскурсия для участников СВО и членов их семей. Гостей познакомили с предприятиями Грязинской площадки. Поездку специалисты особой экономической зоны организовали совместно с областным центром занятости и региональным отделением Фонда «Защитники Отечества».

«У людей, которые рисковали жизнью ради нашей безопасности, не должно возникать вопроса «Куда я пойду работать после службы?» Ребята вернулись с фронта. Они научились принимать решения под обстрелами, отвечать за других в экстремальных условиях, работать в команде, где от каждого зависит жизнь многих. Ответственные, надёжные, люди с железной дисциплиной – разве это не лучшие качества для сотрудника?» – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

В ОЭЗ «Липецк» сегодня есть около 100 свободных вакансий, и половина из них подходит вернвшимся с СВО соискателям. Им также готовы предложить переобучение внутри компаний.

«Рабочие места ребятам могут предложить предприятия, связанные, например, с металлообработкой или сельским хозяйством. У нас уже есть примеры трудоустройства участников СВО, несколько человек сейчас проходят собеседования», – отметил руководитель направления по развитию кадрового потенциала ОЭЗ «Липецк» Руслан Левашов.

По итогам экскурсии 10 её участников планируют трудоустройство на предприятия ОЭЗ «Липецк». В ближайшее время им помогут составить резюме.