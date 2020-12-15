Несколько компаний привлекли к административной ответственности. Прокуратура реагирует на факты нарушения реализации нацпроектов в Липецкой области

Органами государственной власти и местного самоуправления региона принимаются необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащей реализации национальных проектов, предусмотренных стратегией развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Нарушения устраняются мерами прокурорского реагирования. Так, в рамках надзора за соблюдением законности при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прокурор Задонского района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст.7.32 КоАП РФ в отношении директора ООО «Стройпромкомплекс». Поводом послужило нарушение срока исполнения муниципального контракта на обустройство парка Молодоженов в с. Донское.

Аналогичные меры приняты прокурором Добровского района в отношении генерального директора ООО «Мастерская Бредихиных» в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальным контрактам по благоустройству сквера Победы в с. Порой и территории сельского поселения Поройский сельсовет.

Кроме того, на основании постановления прокурор этого же района 9.12.2020 мировой судья привлек к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей генерального директора ООО ТК «Руслан-1» в связи с нарушением условий муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги.

Как говорится в сообщении прокуратуры области, всего с начала года горрайпрокурорами выявлено 617 нарушений в данной сфере, в целях устранения которых принесено опротестовано 26 противоречащих законам правовых актов, внесено 271 представление, по итогам рассмотрения которых 175 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 49 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 88 исков (заявлений), о недопустимости нарушений закона предостережены 22 должностных лица, в органы предварительного расследования направлено 6 постановлений для решения вопроса об уголовном преследовании, на основании которых возбуждено и расследуется 6 уголовных дел.