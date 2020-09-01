Несколько наград завоевали липчане на ежегодном конкурсе «Лучший сыр России»

Конкурс «Лучший сыр России», в котором приняли участие и липецкие мастера, состоялся в конце августа в Московской области. Он проводился в рамках фестиваля «Сыр. Пир. Мир», сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

В этом году конкурс собрал 170 участников из российских регионов, которые привезли более 700 образцов сыра, чтобы побороться за звание лучшего. В 12 категориях были заявлены как крафтовые хозяйства и мелкие сыроварни, так и крупные производители сыров. Лучший сыр отбирали 80 профессионалов из Франции, Бельгии, Швейцарии и России. На конкурсе были представлены обезличенные образцы, что дало возможность членам жюри объективно оценить достоинства каждого сыра.

Липецкие сыровары из разных районов области завоевали награды в нескольких категориях. Так, в «Выдержанных сырах» фермеры региона получили золото и серебро, в категории «Полутвердые сыры» липецкое сельхозпредприятие удостоилось золота. Медали всех достоинств в копилке липецких сыроваров в категории «Прочие сыры». Также с бронзой сыр липецкой компании в номинации «Сыры с добавками».

«Все то, что сегодня делает агропромышленный комплекс Липецкой области – это свидетельство того, что регион движется в правильном направлении. Сыроделы думают и о качестве продукта и о его упаковке, чтобы преподнести свои сыры потребителям в самом лучшем виде», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.