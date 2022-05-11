Сразу четыре зоны отдыха преобразятся в Усманском районе в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». В селе Сторожевое благоустроят парк, в Усмани – три сквера: имени В.В. Терешковой, имени В.И. Ленина и «Молодёжный». На объекты уже зашли подрядные организации, выигравшие торги.

В рамках второго этапа благоустройства парка по улице Центральной в селе Сторожевое уложат асфальтовое и тротуарное покрытие, смонтируют уличные светильники на солнечных батареях. Кроме того, здесь установят малые архитектурные формы и спортивное оборудование для игры в хоккей, баскетбол и волейбол.

В сквере имени В.В. Терешковой в Усмани смонтируют качели, лавочки и освещение, а также обустроят покрытие пешеходных зон. В сквере имени В.И. Ленина обновят тротуары и уложат новое прорезиненное покрытие на детской площадке. Также установят игровое и спортивное оборудование, в том числе одинарные и двойные качели, игровые комплексы, додекаэдры, гандбольные ворота с баскетбольным щитом, теннисный стол и спортивный комплекс. В сквере «Молодежный» помимо обновления пешеходных зон проведут работы по монтажу наружного и ландшафтного освещения, установят малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком.

Стоит отметить, что за благоустройство всех трёх скверов в Усмани в прошлом году проголосовали сами жители на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru. Сейчас на ней проходит аналогичное голосование за общественные пространства, которые приведут в порядок в 2023 году. Решить, какая именно территория нуждается в преображении, можно до 30 мая. На платформе наш регион представил 54 объекта в восьми городах. Отдать свой голос можно только за один из них.

Проголосовать на платформе может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно через подтверждённую запись на портале Госуслуг или при помощи волонтёров. Добровольцев можно встретить в местах, которые отмечены на интерактивной карте.

«В каждом муниципалитете сегодня появляются новые общественные пространства, наши города и сёла благоустраиваются. Особенно важно в этой работе, что выбор делают жители. Люди сами решают, каким будет их населённый пункт. В свою очередь, мы стараемся приложить максимум усилий, чтобы проекты были интересными, а качество достойным», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.