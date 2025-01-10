Липецкая область в 2025 году приступит к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого планируется ремонт 233 километров региональных дорог. Ещё 24,5 километра областных трасс будут реконструировать.

В Липецкой городской агломерации в порядок приведут 22 км уличной сети. Контракты уже заключены, сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.

«Ежегодно мы стараемся делать липецкие дороги лучше. От качества дорожного покрытия зависит не только комфорт автомобилистов и пассажиров, но и безопасность всех участников движения. Кроме того, развитая транспортная инфраструктура способствует экономическому росту и улучшению качества жизни в регионе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.