Детский сад, школы, объекты благоустройства – в Липецкой области в 2021 году будет активно продолжена работа по реализации проектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». «Улучшение качества жизни в сельской местности входит в число первоочередных задач региональной власти», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В Добром скоро начнётся строительство детского сада на 99 мест. Проект рассчитан на два года. Сейчас в райцентре дошкольные образовательные учреждения заполнены сверх нормативного уровня.

Реконструкция школы №3 начнётся в Лебедяни. Будет построен дополнительный корпус на 500 учеников. Его открытие запланировано на 2022 год. Необходимость строительства обусловлено переполненностью существующего учебного заведения (при проектной мощности школы 600 человек фактически обучается 1010 детей, в том числе 7 классов – во вторую смену. Также высока степень физического износа зданий школы (постройки 1923 г., 1957 г., 1975 г.).

Новую школу в рамках госпрограммы в этом году начнут строить и в посёлке Ключ Жизни Елецкого района. Корпус рассчитан на 250 учеников. Сельское поселение является одним из самых крупных в Елецком районе. В посёлке ведётся активное строительство многоквартирных домов, проживает большое количество молодёжи. В данный момент школа работает в две смены. Более того, из-за переполненности заведения, часть детей из посёлка вынуждена ездить в школы Ельца.

В этом году продолжится строительство школы в Большом Хомутце Добровского района. Оформление фасада обновлённого здания выполнят с учётом мнения местных жителей. Учебное заведение откроется уже летом, а 1 сентября примет учеников. Пока дети ходят в расположенную неподалеку старую школу.

В прошлом году в 106 сельских поселениях появились новые детские и спортивные площадки, места отдыха и другие объекты благоустройства. Всего было реализовано 138 проектов, из которых 122 – с участием федеральных средств, а 16 объектов – на областные деньги.

В 2021 году в сёлах всех районов области появятся ещё 33 новых объекта. В основном это детские и спортивные игровые площадки. Также продолжится обустройство парков. Большинство из проектов благоустройства будут реализованы по инициативе жителей.