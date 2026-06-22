Несколько тысяч липчан приняли участие в акции «Свеча памяти»

Липецк присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти» накануне Дня памяти и скорби и 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Несколько тысяч горожан захотели стать частью шествия. В акции принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Проваленкова, представители власти, руководители силовых структур.

После заката на площади Ленина – Соборной Волонтеры Победы выложили из 4000 свечей символ липецкой авиации – монумент МиГ-19 и слова «Липецк. Помним». Отсюда стартовало шествие. Липчане с горящими лампадками в полной темноте (уличное освещение было временно отключено) под военные песни прошли до площади Героев, где возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников минутой молчания.

«В каждом огоньке заключена большая сила, она – знак скорби и почтения Великой Победе, завоеванной нашим народом. И этих символов тысячи только в нашем регионе, и миллионы – по всей России. 2026 год – это ровно 85 лет с того дня, когда враги предприняли жестокую попытку отобрать у наших соотечественников свободу, независимость, надежду и жизнь. Но наши прадеды им этого не позволили. Мы это помним, их подвиг вечен!» – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.