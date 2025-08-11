Несколько тысяч жителей региона присоединились к Параду физкультурников в Липецке

Одним из центральных событий Дня физкультурника в Липецкой области стал парад приверженцев спорта от мала до велика. Несколько тысяч активистов собрались утром 9 августа на площади Соборной в Липецке. Представители спортивных школ и объединений, трудовые коллективы и просто неравнодушные к физкультуре липчане дружно прошли с флагами и музыкой до Зеленого острова.

В конечной точке шествия был организован спортивный праздник. Сначала все поучаствовали в общей разминке с чемпионом, а после могли попробовать свои силы в различных активностях, организованных спортклубами и другими организациями. Настроение, не взирая на дождь и пасмурную погоду, у всех было хорошее.

«Спорт — это не только про рекорды и медали. Это про людей. Про тех, кто выходит на пробежку ранним утром. Кто приводит ребёнка в секцию. Кто находит силы после работы пойти в спортзал. Мы делаем всё, чтобы таких возможностей становилось больше. Строим, ремонтируем, обновляем»,– отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По статистике, регулярно занимаются физкультурой и спортом 65% жителей Липецкой области. Этот показатель каждый год растет.