3 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на электрических сетях липецкого городского района будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям:

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