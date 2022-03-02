3 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на электрических сетях липецкого городского района будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям:
- с 09:00 до 17:00 пер. Рахманинова; пер. Чугунный, 11; ул. Богатырская; ул. Былинная; пер. Ростовский, 2, 4, 3а, 6, 1а, 1, 5, 10, 12, 8, 3; ул. Брестская; ул. Пирогова; ул. Хабарова; пер. Коперника, 2, 9, 8, 6, 10, 5, 3, 7, 4; пер. Н. Руднева, 4, 5, 6, 1, 2; ул. Бардина; ул. Им. Бабушкина; ул. Семенова-Тян-Шанского; ул. Звездная, 10/3, 10/1, 10/2, 10/5, 13, 15/2, 9; ул. Филипченко.
- с 09:00 до 16:00 СНТ Дачный-3.
В ресурсоснабжающей организации приносят извинения за доставленные неудобства.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.