10 июня, в 19 часов 50 минут, напротив дома №72 по ул. Ольговской д. Ольговка Добринского района Липецкой области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ-21214 и легкого мотоцикла «Фантом», не зарегистрированного установленном порядке, под управлением несовершеннолетнего лица, не имеющего права управления ТС с несовершеннолетним пассажиром.

После данного происшествия водитель и пассажир мотоцикла были доставлены попутным транспортом в приемное отделение ГУЗ «Добринская ЦРБ» при осмотре у которых диагностировали травмы различной степени тяжести: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом правой ключицы, ушибленная рана правого коленного сустава.

У обоих участников, передвигавшихся на мототранспорте отсутствовали мотошлемы.

ОГИБДД России по Добринскому району призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних. Взрослые должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. В дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.