За минувшую неделю пожарные подразделения 12 раз выезжали на переданные через ЕДДС сообщения о происшествиях в Добринском районе.

Огнеборцы ликвидировали возгорания жилых домов в селах Верхняя Матренка и Дурово, деревне Ольговке и поселке Добринка, чердака жилого дома в Нижней Матренке.

Спасатели устраняли задымление здания бывшего ДК в поселке Кооператор, здесь на площади 30 квадратных метров горел мусор.

Кроме того, огнеборцы оказывали помощь населению в буксировке автомобилей и открывании дверей.

Напомним, если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру 112.