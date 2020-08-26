Неспортивное поведение. На стадионе в Паршиновке порвали сетку на воротах

В Паршиновке есть стадион, который сельской администрации помогает содержать местный крупный фермер Иван Незнамов. На этом поле регулярно проходят домашние матчи команды «Родник», которая выступает на областном уровне. За порядком на стадионе следит Владимир Лесных. Сам газон всегда аккуратно пострижен, на поле нанесена разметка. Есть раздевалка, трибуна для зрителей, защищенная от дождя навесом. В общем созданы все условия для игры в футбол.

И в обычное время он открыт для всех желающих погонять мяч. По словам главы поселения Дениса Ширяева, дважды в неделю здесь ведется секция по футболу. Местных ребят приезжает тренировать Виктор Макаров. Их набирается здесь человек 10-15.

Вечером в летнее время стадион тоже не пустует. Здесь установлены беседки, которые привлекают немало молодежи. Только вот собираются здесь не всегда для здорового образа жизни. После их посиделок на следующее утро Владимиру Лесных работы хватает.

– Сегодня собрал штук 15 пластиковых бутылок из-под пива и еще две снеговых лопаты шелухи от семечек. Да и другого мусора хватает. – рассказывает Владимир Лесных.







Разговор проходит в пятницу, 21 августа. По словам Владимира, «результаты» посиделок приходится убирать регулярно. Хотя в десяти метрах от беседки стоит мусорный контейнер.

Но в этот раз молодежь пошла дальше – разорвали сетку на футбольных воротах. Причем делалось это явно специально.

Бывают случаи, когда приходится менять и пластиковые сиденья на трибуне. Глава поселения сетует, что молодежь выплескивает энергию не в то русло. А ведь все, что делается в поселении, делается именно для односельчан, молодежи. По его прикидкам, купить новую футбольную сетку обойдется в несколько тысяч рублей. Лучше на эти деньги приобрести какой-нибудь спортинвентарь.

Он уже беседовал с молодыми людьми, которые собираются на стадионе часов в 10-11 вечера, просил не оставлять мусор и не крушить спортивное оборудование. Разговаривал с их родителями, чтобы они поговорили с детьми о правилах поведения в общественных местах.

– Все выходные здесь было очень много молодежи. Приехали с городов на летние каникулы. Призвал их к порядку и бережному отношению к месту отдыха, – говорит глава. – Думаю, разговор возымел свое действие. После посиделок мусора оставалось уже не так много. Спортинвентарь остался в порядке. Хотелось бы, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Роман ПАНОВ.

Фото автора.