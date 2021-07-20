Все районы Липецкой области приступили к уборке зерновых. Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, на 20 июля обмолочено более 73 тысяч гектаров. Собрано свыше 255 тысяч тонн при средней урожайности – 34,8 центнера с гектара. В районах убирают озимую пшеницу, горох и яровой ячмень.

«Липецкие аграрии всегда проводят уборочную кампанию на высшем уровне. В этом году из-за капризов природы, конечно, не всё идёт по привычной схеме. Но в региональном агропромышленном комплексе работают высококлассные специалисты, которые готовы к любым сценариям и обязательно успешно справятся со своей задачей», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Накануне липецким журналистам показали уборку ячменя в Долгоруковском районе. Всего в текущем году под яровой ячмень в регионе отведено около 210 тысяч гектаров. В «Агрофирме ТРИО», которое посетили СМИ, ячменём занято 3,2 тысячи гектаров. Урожайность ячменя на полях предприятия составляет более 50 центнеров с гектара. Его уборку ведут как традиционным способом, так и с помощью очёсывающей жатки. В отличие от классической, принцип действия которой предусматривает срезание растений практически под корень, очёсывающая жатка обмолачивает только зерновую часть растений, не нарушая целостности стеблей. Такая технология позволяет проводить уборочную кампанию круглосуточно, экономя как время, так и средства.

«Обрабатывая лишь верхушки колосков, комбайн идёт по полю в два-три раза быстрее обычного, развивая скорость до 13 километров в час, а расход ГСМ сокращается на 30-40 процентов, – рассказал руководитель зернового направления «Агрофирмы ТРИО» Александр Битютских. – Стерню мы не убираем. Благодаря этому удаётся сократить эрозию, сохранить естественную экосистему, а зимой удержать больше снега на поле, словом, сберечь почву для будущих посевов».

Более того, использовать традиционные жатки целесообразно, когда влажность зерна составляет около 14 процентов. Проводить же очёс можно даже при 20 процентах. При этом техника крайне редко выходит из строя, так как не забивается остатками стеблей. Обычный комбайн убирает примерно 30 гектаров в день, с очесывающей жаткой – 100.

Всего в 2021 году липецким аграриям предстоит убрать около 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, из которых более 216 тысяч – озимые зерновые, остальные площади заняты яровыми культурами. «Наши аграрии, понимая всю важность задач, поставленных перед ними, прилагают максимум усилий, чтобы по итогам года получить достойный урожай», – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.