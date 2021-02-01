Мы начинаем цикл еженедельных обзоров о работе единой дежурно-диспетчерской службы Добринского муниципального района. Сюда стекается вся оперативная информация о происшествиях, жалобах, обращениях граждан. Здесь всегда готовы прийти на помощь.

Итак, сразу хорошая новость: за прошедшую неделю, с 25 по 31 января, в Добринском районе чрезвычайных ситуаций не произошло. В ЕДДС района поступило 212 сообщений и 384 телефонных звонка. По службам ДДС района было зарегистрировано 288 сообщений.

Пожарные подразделения выезжали 7 раз. Дважды огнеборцы оказывали помощь населению – извлекали из кюветов автодорог автомобили и помогали в их транспортировке к местам стоянок.

Один раз спасатели посетили один из детских садов районного центра. К счастью, на месте обнаружилось, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

В селе Дурово кто-то решил неудачно пошутить, сообщив спасателям про пожар в частном домовладении. По факту вызов оказался ложным, горе-юмориста вычислили и вскоре он понесет административное наказание.

Не обошлось за неделю и без трагического случая. На станции Хворостянка при тушении жилого дома без признаков жизни была обнаружена его хозяйка 1941 года рождения.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 64 сообщения, ДТП с пострадавшими – 0, без пострадавших – 3. Службу 03 беспокоили 157 раз.

Газовики получили 41 вызов, в том числе 6 – по утечке газа. На водных объектах района происшествий не зарегистрировано.

По линии ЖКХ было 3 аварийных отключений электроэнергии. По водоснабжению было принято 16 сообщений. За помощью обращались жители деревень Софьино, Георгиевка, Большая Отрада, Заря, сел Салтычки, Пушкино, Средняя Матренка, Дурово, п. Петровский, п. Добринка ул. Красная Зорька.

Поступило 2 заявки от ГУЗ “Добринская ЦРБ” о дезинфекции подъездов двух многоквартирных домов в районном центре и поселке Плавица. Работники районной СББЖ провели дезинфекцию на 286 квадратных метрах.

Дважды в неделю (вторник, пятница) диспетчеры ЕДДС обзванивают аптеки и собирают информацию о наличии лекарственных препаратов.

За истекшую неделю в службу поступили заявки от ГУЗ “Добринская ЦРБ” о доставке лекарств маломобильным гражданам. Жителям Добринки, Киньшино, Пушкино лекарственные препараты привезли волонтеры: водители такси О. Аверина, Е. Зиновьев, А. Ковешников, а также глава Пушкинского сельсовета Н. Демихова.

Работники администрации Добринского муниципального района совместно с ОМВД России по Добринскому району провели 3 рейда и составили 1 протокол на нарушителя антиковидного законодательства.

Три раза в день включаются системы оповещения населения, как мобильные, так и стационарные, по вопросам борьбы с коронавирусом, вакцинации, эта же информация доводится до людей бегущей строкойн на экране в центре Добринки. От жителей района в ЕДДС поступило 26 заявок на вакцинацию от COVID-19. Были изготовлены памятки по вакцинации, буклеты оперативно розданы для распространения в организации, предприятия и главам сельских поселений.