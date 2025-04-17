Неудачный выезд

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 280 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 251 обращение. Пожарные подразделения выезжали 24 раза. В девяти случаях огнеборцы тушили сухую растительность, также они проверяли спутниковые сообщения о термоточках, оказывали помощь населению (буксировка авто, спасение кошки).

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 75 сообщений. Произошло три ДТП, в одном из которых пострадал человек. В Добринке, на ул. Советской, водитель автомобиля «Лада-

Калина» не справился с управлением и врезался в забор частного дома. С различными травмами он был госпитализирован.

Скорая медицинская помощь обслужила 124 вызова, газовая служба для устранения неполадок выезжала 25 раз, в том числе с утечкой газа — 5. Три сообщения в ЕДДС касались водоснабжения. Ремонтные работы проводились в д. Сошки-Кривки и д. Большая Отрада.

«Наши службы работают достаточно эффективно, оперативно реагируют на происшествия и проводят профилактическую работу. Совместными усилиями мы делаем всё возможное для защиты населения от возникающих угроз», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.