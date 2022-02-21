В регионе

Неудовлетворительная расчистка улично-дорожной сети в г. Ельце стала основанием для вмешательства прокуратуры

3 часа назад
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Прокуратура г. Ельца провела проверку исполнения федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что расчистка автомобильных дорог в городе производится некачественно, уборка снежных валов с обочин и вывоз снега своевременно не осуществляются, ряд дорожных знаков и светофоров имеют повреждения и дефекты, что затрудняет бесперебойное движение транспорта и повышает риск аварийности.

Такая ситуация вызывает обоснованое недовольство горожан и критические публикации в СМИ и социальных сетях.

В целях устранения нарушений прокурор внес представление в адрес начальника управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец.

Устранение нарушений взято на контроль.

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