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Прокуратура г. Ельца провела проверку исполнения федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что расчистка автомобильных дорог в городе производится некачественно, уборка снежных валов с обочин и вывоз снега своевременно не осуществляются, ряд дорожных знаков и светофоров имеют повреждения и дефекты, что затрудняет бесперебойное движение транспорта и повышает риск аварийности.

Такая ситуация вызывает обоснованое недовольство горожан и критические публикации в СМИ и социальных сетях.

В целях устранения нарушений прокурор внес представление в адрес начальника управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец.

Устранение нарушений взято на контроль.