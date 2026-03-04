Неугасимый огонь Памяти. История памятника в поселке Кооператор

ЯЗЫК ПЛАМЕНИ В ЦЕНТРЕ СЕЛА
В центре п. Кооператор (ранее Сафоновский сельсовет, а ныне — поселок, входящий в состав Добринского территориального отдела) к 60-летию Великой Победы был установлен памятник погибшим воинам-землякам. До того времени Сафоновская сельская администрация оставалась единственным муниципальным образованием района, на территории которого не было такого монумента.
Торжественное открытие состоялось 8 мая 2005 года. Тогда была озвучена известная на тот момент цифра о трехстах сафоновцах, ушедших на фронт, и 57-ми погибших.
Работники сельсовета, библиотеки и школьники делали подворный обход местных жителей, собирая материал о погибших и вернувшихся домой фронтовиках, сверяли списки с данными военкомата.
Больше всего информации было найдено о киньшинских фронтовиках благодаря Валентине Вуколовне Пановой, которая была оттуда родом и хорошо помнила всех своих земляков.
На момент открытия памятника в Сафоновском сельсовете оставалось четверо ветеранов. Прийти на торжество смог только один из них — Сергей Тимофеевич Тархов.
На митинг собрались практически все жители села, руководители района, директор СХПК «Сафоновский» А.С. Позднякова и другие. Памятник освятил протоиерей добринского храма Александр Адоньев.
Автор памятника — липецкий скульптор Н.К Рогатнев. Монумент выполнен в виде большого застывшего языка пламени, символизирующего неугасимую людскую память.
— Для памятника было выбрано самое видное место в центре села, недалеко от Дома культуры, — вспоминает Владимир Николаевич Горюшкин (с 1996 по 2014 год — глава Сафоновского сельсовета). — Кстати, улицу, на которой установлен памятник погибшим в годы войны землякам, назвали 60 лет Победы (в 2005 году мы впервые начали присваивать названия сельским улицам нашего поселка).
АЛЬБОМ ПАМЯТИ
В Сафоновской сельской библиотеке хранится альбом о ветеранах, документы и фото для которого собирали школьники и библиотечные работники, в частности Татьяна Степановна Фатеева (она проработала здесь 40 лет). Собранный материал начали обобщать при директоре местной школы Любови Алексеевне Зотовой, которая с большим вниманием отнеслась к поисковой работе, ведь ее отец Алексей Третьяков, уроженец с. Мельгуны Тамбовской области, тоже воевал и пропал без вести под Смоленском в 1941 году.
Оформлял альбом учитель Вениамин Фаустов, а художественную часть взял на себя местный житель Юрий Распопов.
По сведениям, имеющимся сейчас в сельской библиотеке, в списках погибших уроженцев Сафоновского сельсовета числятся 184 человека. Это жители трех населенных пунктов: с. Сафоново, д. Киньшино и п. Кооператор. К слову, кавалер трех орденов Славы Сергей Николаевич Назаркин родился и вырос в д. Киньшино.
ПРИШЛА ВОЙНА…
Из воспоминаний учительницы-пенсионерки из с. Сафоново Антонины Яковлевны Самусевой, опубликованных несколько лет назад в районной газете.
«Хорошо помню воскресный день 22 июня1941 года. Погода была великолепная. К полудню прошел небольшой дождик. В воздухе стоял запах полевых цветов и свежескошенного сена. Примерно в час дня у нашего дома собрались человек пять-семь соседей, сидели на лавочке и вели неторопливую беседу. Выходной же! Вдруг кто-то прибежал со страшным известием: «Война!». Все сразу помрачнели, замолкли. Но долго еще не расходились, вели разговоры о прошлых войнах и о том, что всех ждет теперь.
К вечеру кое-кому уже вручили повестки из военкомата.
Не все, наверное, знают, что к этой войне, хотя она и казалась неожиданной, у нас готовились. С 1938 по 1940 год осенью и зимой парней, достигших совершеннолетия, в Сафоново обучали военному делу. Сюда собиралась молодежь из соседних сел и совхоза «Петровский» (там было несколько офицеров запаса). Я об этом знаю от мамы, которая для офицеров, обучавших «новобранцев», готовила обеды.
Утром 23 июня всем селом, с песнями и плачем провожали первых мобилизованных. На плечи оставшихся женщин, стариков и детей легла тяжелейшая ноша — кормить страну и армию. Как бы там ни было, тыл крепко поддерживал своих фронтовиков.
На базе сельсовета был образован санпункт. Нас, ребятишек, учили оказывать первую помощь раненым, если они появятся в селе. Выдали бинты и йод. Днем, а нередко и ночью, мы дежурили у телефона, поддерживали связь с военкоматом. А еще ходили по селу, следили, не появится ли подозрительный незнакомец (немцы могли заслать своих агентов, диверсантов).
На нашей речке Чамлык был большой дубовый мост. Через него проходил большак Москва-Сталинград. Здесь тоже было установлено круглосуточное дежурство. Чаще других там сидел Михаил Захарович Егоров, старый вояка. Он рассказывал о своей жизни, а мы, собравшись возле него, слушали. Дважды ночью через наш мост прошли колонны советских солдат, держа путь на Сталинград.
В село приехали эвакуированные из Воронежа. Размещали беженцев у себя в домах, и все жили одной семьей.
А сколько мы перекопали земли в Солопановом саду, роя окопы, противотанковые рвы, готовя место под доты и дзоты (их следы, хоть и заросли травой, видны до сих пор). Сколько перетаскали грунта, чтобы разровнять поле под запасной аэродром, подготовленный у Солопанова сада. Противотанковые рвы копали от Добринки до Грязей и дальше — почти до Воронежа…
Зима 1942 года выдалась суровой и снежной. Надо было обеспечивать свободный проезд эшелонов, идущих на Сталинград. Однажды железнодорожное полотно так завалило снегом, что поезда остановились. Нас вместе с ребятами из других колхозов послали откапывать рельсы из-под метрового слоя снега на пути между Добринкой и Киньшино.
Вот так и жили всю войну. А когда пришла весть о Победе, такое началось! Люди ликовали и плакали. Одни от счастья предстоящей встречи с любимыми, другие — от осознания невосполнимой утраты. А сколько их было, солдатских вдов! Оставшись с малышами на руках (те росли, не помня и не зная в лицо своих отцов), эти женщины в годы войны сполна хватили лиха.
Пришла Победа и стала угасать последняя надежда — им предстояло до конца жизни нести свое вдовство, в одиночку растить и ставить на ноги детей-полусирот.
Вот почему, когда в село возвращался даже весь израненный солдат, часто однорукий или одноногий инвалид, это воспринималось его родными как чудо, как подарок судьбы. Как-никак, помощник, опора семьи».
ДОЛЮШКА ВДОВЬЯ
Горькая вдовья доля. Она досталась многим женщинам Сафоновского сельсовета.
Самой первой похоронку на мужа получила жительница с. Сафоново Елизавета Ивановна Егорова. А было ей тогда всего 26 лет. Ее муж Иван Михайлович погиб 8 марта 1940 года в бою с белофинами. Похоронен на территории Карело-Финской ССР — так было написано в невиданной тогда еще в наших краях официальной бумаге — «похоронке».
Замужем Елизавета побыла всего три года. К тому времени в семье подрастал сын-первенец, второй появился на свет в феврале 1940 года. О рождении малыша, возможно, отец не узнал (ведь письмо из дома с этим радостным известием могло и опоздать). Елизавета Ивановна одна подняла на ноги детей.
После войны жены и родители пропавших без вести бойцов объявляли своих родных в розыск в надежде узнать хоть что-то об их судьбе. Чаще всего безуспешно.
Вот и Анисия Яковлевна Саранцева не теряла надежду получить весточку о своем муже Василии Семеновиче, который ушел на фронт на восьмой день после начала войны. А извещение о том, что он пропал без вести, пришло в декабре 1941 года. Ее розыски не увенчались успехом. Вдова фронтовика одна растила детей. Односельчане помнят ее скромной женщиной, находившей утешение в вере.
КАК БАБУШКА ХИМА БЛОКАДНИКОВ СПАСЛА
Валентина Вуколовна Панова (в дев. Голубенкова) была старейшей жительницей села, хорошо помнила свое военное детство, выступала на митингах 9 Мая. И даже написала книгу воспоминаний. Вот отрывки из нее.
«… В первые дни войны ушел на фронт мой старший брат Владимир. В 42-ом пришла повестка второму брату Александру. Сестра Анна 20-ти лет рыла окопы. Валенок не было: в шахтерские галоши укладывала рукава от фуфайки и в них работала в 40-градусные морозы.
… Все ждали писем с фронта. Почтальон-женщина идет зимой в пургу из Киньшино в Сафоново. Увязая по колено в снегу, ставит для себя вешки, чтобы не сбиться с дороги и доставить долгожданные треугольники родным бойцов.
… В 1943 году уходит на фронт мой первый учитель из Киньшино Михаил Алексеевич Иванов. На всю жизнь запомнила его прощальные слова: «Дети, выше головы! Мы скоро-скоро разобьем врага, и я с победой вернусь к вам». Он не вернулся — погиб на подступах к Ленинграду.
Второй учитель, Владимир Семенович Попов, вернулся с фронта домой весь простуженный и израненный. Прожил недолго и умер. Хоронили его всей школой».
Сын Валентины Вуколовны Василий Панов, который живет сейчас в п. Кооператор, со слов своей мамы хорошо знает не одну семейную историю.
— У нашей бабушки, Евфимии Федоровны Голубенковой, которую все звали просто бабушка Хима, муж умер еще в конце 30-х. На фронт ушли два старших сына. С ней оставалось еще четверо детей. Однажды в их дом в Киньшино постучались двое подростков — брат и сестра, Виктор и Нина Федоровы из блокадного Ленинграда.
Их сняли с поезда в Добринке совсем больными (брюшной тиф). После больницы, обессиленные, они просто пошли по железнодорожным путям и дошли до нашей деревни. Бабушка не прогнала их. У самой куча голодных ребятишек, а она взяла еще двоих чужих детей. Они и прожили у нее до самой Победы.
А ее сыновья с войны вернулись. Александр еще и на Японской повоевал, потом работал у нас секретарем сельсовета. У Владимира судьба особенная. Есть у нас семейное предание. Он попал в окружение, оказался на Украине в партизанском отряде. Во время выполнения очередного задания попался на глаза карателям. Его спасла женщина — спрятала, не выдала немцам. Но фашисты за это расстреляли ее ребенка. Владимир, наверное, считал себя перед ней в вечном долгу. Он остался жить под Киевом, где в войну партизанил, и всю жизнь, видимо, помогал той женщине. Подробностей никогда не рассказывал, а умер всего пять лет назад.
Такая вот история о милосердии и человеческой блгодарности.
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ: НОВАЯ ЖИЗНЬ В СОВХОЗЕ
После войны люди массово покидали колхозы, где за работу давали лишь «палочки-трудодни», на которые трудно было прокормить семью. Их привлекали совхозы, где платили «живые» деньги. Вот и в совхоз «Сафоновский» съезжались люди из соседних деревень и даже областей в поисках лучшей доли.
Условия были суровыми. Жилье возводили из подручных материалов. Начинали с землянок, позже переселялись в бараки.
Были среди них и семьи фронтовиков.
Константин Федорович Антюфеев переехал в совхоз «Сафоновский» из с. Паршиновка. Работал трактористом. Воспитал с супругой восьмерых детей.
Сергей Кузьмич Столповский — уроженец с. Телелюй Грязинского района. Бывший фронтовой разведчик работал в совхозе плотником и топил общественную баню. Никогда не унывавший весельчак-балагур, мастер на все руки, Сергей Кузьмич всегда был в центре внимания, на фронте таких бойцов тоже любили.
Семен Иванович Фатеев родом был из Рамонского района Воронежской области. Ушел на фронт в 18 лет. Служил танкистом, был тяжело ранен осколком в голову, но после госпиталя вернулся в строй. Войну закончил в Восточной Пруссии, а демобилизовался только в 1950 году. Родственники позвали его в совхоз «Петровский» Добринского района, но там не было жилья. Зато в Сафоново давали и работу, и кров. В Сафоново он приехал уже с женой, дочерью и родителями, которые шли пешком, ведя за собой корову.
— О войне говорить не любил, — рассказывает его невестка Татьяна Фатеева, — но с теплотой вспоминал, как старшие солдаты берегли молодых: «Сынок, погоди. Не лезь вперед нас…».
В мирной жизни был заядлым охотником и рыбаком, заботливым семьянином и любящим отцом.
ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН СЕЛЬСОВЕТА
Последними ветеранами сельсовета были Сергей Тимофеевич Тархов (д. Никанорово) и Иван Васильевич Прошкин (д. Киньшино), чья колоритная внешность была знакома многим добринцам.
Его, носившего длинную седую бороду, можно было часто увидеть на улице нашего поселка на велосипеде. Он ездил на нем в любую погоду, зимой и летом. Иван Васильевич никогда не болел и не принимал никаких лекарств. Фронтовик не скрывал своей формулы долголетия: «Не ленись, не лежи, не давай себе покоя».
Он много работал в огороде, содержал в порядке свою усадьбу, сам запасал на зиму дрова, управляясь с топором не хуже молодых. 41 год, до самого ухода на пенсию, работал путевым обходчиком.
А ведь у ветерана была тяжелая судьба. Когда грянула война, пареньку из д. Киньшино не исполнилось еще и шестнадцати. Повестку ему вручили в апреле 1943 года. Всю войну он был пулеметчиком.
В одном из боев под Валдаем (Новгородская область) Иван Васильевич был тяжело ранен. Полгода провел в госпиталях — и снова на передовую. Победный май встретил в Восточной Пруссии. Домой вернулся в 1948 году с орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Германией». Женился. Вместе с супругой Зинаидой Михеевной вспитал семерых детей.
ФРОНТОВАЯ ЛЮБОВЬ — НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Анна Бисеркова родилась в 1921 году в с. Сафоново в многодетной крестьянской семье. Но все дети выучились, получили образование. До войны по комсомольской путевке девушка окончила курсы и работала учительницей начальных классов в деревнях Ржавец и Островка.
12 августа 1942 года получила повестку из военкомата. На фронте была писарем и казначеем 234 запасного стрелкового полка.
Здесь судьба свела бойкую белокурую девушку с красавцем-офицером. Уроженец Ленинграда Владимир Павлович Пушкин служил старшим техником-лейтенантом отдельного мотоциклетного батальона в составе мобильной разведывательной группы. Войну закончил в Берлине с десятью боевыми орденами и медалями.
День Победы А. Бисеркова тоже встретила в Германии. Вернувшись домой, продолжила учительствовать.
Они увиделись только черед 30 лет на встрече с однополчанами. Оба к тому времени овдовели. С тех пор они уже не расставались. Владимир Павлович переехал в д. Сафоново. Судьба подарила им еще два десятка счастливых лет.
В.П. Пушкин ушел из жизни первым, покоится на кладбище в с. Сафоново. А.С. Бисеркову забрал к себе в г. Купянск младший сын Юрий. Там она и похоронена.
ЖЕНЩИНА С ЛЕДОКОЛА
В с. Сафоново жила тихая и скромная женщина с удивительной фронтовой судьбой — Пелагея Ивановна Бобкова. До войны она была обычной свекловичницей, но с ее началом жизнь круто изменилась: девушка попала на Север.
Вольнонаемной работницей в матросской столовой она служила на легендарном ледоколе «Сталин». Именно это судно проводило караваны союзников по опасным северным морям, доставляя грузы для Красной Армии. Потом работала в госпитале.
Ее грудь украшали две медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией».
ПРИВЕТ С ОТЦОВСКОЙ МОГИЛЫ
Было это в 2000 году. В одну из командировок внимание журналиста районной газеты Валерия Волокитина привлекла высоченная ель, росшая возле одного дома в д. Киньшино. Хозяйка Александра Борисовна Амелькина рассказала ее историю.
Однажды в их деревню пришло письмо от красных следопытов из Латвии. Они нашли захоронение 315-ти советских солдат. Среди них оказался и отец Александры Борисовны — Борис Васильевич Федосеев, погибший 7 мая 1945 года. Он прошел всю войну, начиная с 1941 года, и так получилось, что не дожил до Победы всего два дня. Дома у него осталась жена Ульяна Матвеевна с детьми.
По приглашению красных следопытов вдова бойца с дочерьми Марией и Антониной в День Победы посетили Латвию, побывали на могиле отца к Тукумском районе. Домой вернулись с гостинцем от папы: пакетиком с крошечной ёлочкой, выкопанной на том солдатском кладбище.
Так, дерево из Латвии стало живым памятником. И не только В.Б. Федоссеву, но и его братьям Андрею и Николаю, а также пропавшему без вести брату хозяйки Ивану.
В НАШИ ДНИ
Сейчас в п. Кооператор не осталось ветеранов войны и тружеников тыла.
За памятником погибшим в годы войны землякам ухаживают работники культуры и библиотеки. Могилы фронтовиков на сельском кладбище тоже не заброшены. Убирать их помогает фермер С.В. Попов. А пару лет назад по линии военкомата установили новые памятники на захоронениях двух ветеранов: Богданова Степана Павловича и Пушкина Владимира Павловича.