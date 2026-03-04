Неугасимый огонь Памяти. История памятника в поселке Кооператор

ЯЗЫК ПЛАМЕНИ В ЦЕНТРЕ СЕЛА

В центре п. Кооператор (ранее Сафоновский сельсовет, а ныне — поселок, входящий в состав Добринского территориального отдела) к 60-летию Великой Победы был установлен памятник погибшим воинам-землякам. До того времени Сафоновская сельская администрация оставалась единственным муниципальным образованием района, на территории которого не было такого монумента.

Торжественное открытие состоялось 8 мая 2005 года. Тогда была озвучена известная на тот момент цифра о трехстах сафоновцах, ушедших на фронт, и 57-ми погибших.

Работники сельсовета, библиотеки и школьники делали подворный обход местных жителей, собирая материал о погибших и вернувшихся домой фронтовиках, сверяли списки с данными военкомата.

Больше всего информации было найдено о киньшинских фронтовиках благодаря Валентине Вуколовне Пановой, которая была оттуда родом и хорошо помнила всех своих земляков.

В.В. Панова написала книгу воспоминаний о своем военном детстве. Ее можно найти в сельской библиотеке.

На момент открытия памятника в Сафоновском сельсовете оставалось четверо ветеранов. Прийти на торжество смог только один из них — Сергей Тимофеевич Тархов.

На митинг собрались практически все жители села, руководители района, директор СХПК «Сафоновский» А.С. Позднякова и другие. Памятник освятил протоиерей добринского храма Александр Адоньев.

Автор памятника — липецкий скульптор Н.К Рогатнев. Монумент выполнен в виде большого застывшего языка пламени, символизирующего неугасимую людскую память.

— Для памятника было выбрано самое видное место в центре села, недалеко от Дома культуры, — вспоминает Владимир Николаевич Горюшкин (с 1996 по 2014 год — глава Сафоновского сельсовета). — Кстати, улицу, на которой установлен памятник погибшим в годы войны землякам, назвали 60 лет Победы (в 2005 году мы впервые начали присваивать названия сельским улицам нашего поселка).

Фото 1976 года. На снимке ветераны Великой Отечественной войны и учителя Сафоновской восьмилетней школы. Фото сделано на праздновании Дня Победы.

АЛЬБОМ ПАМЯТИ

В Сафоновской сельской библиотеке хранится альбом о ветеранах, документы и фото для которого собирали школьники и библиотечные работники, в частности Татьяна Степановна Фатеева (она проработала здесь 40 лет). Собранный материал начали обобщать при директоре местной школы Любови Алексеевне Зотовой, которая с большим вниманием отнеслась к поисковой работе, ведь ее отец Алексей Третьяков, уроженец с. Мельгуны Тамбовской области, тоже воевал и пропал без вести под Смоленском в 1941 году.

Оформлял альбом учитель Вениамин Фаустов, а художественную часть взял на себя местный житель Юрий Распопов.

По сведениям, имеющимся сейчас в сельской библиотеке, в списках погибших уроженцев Сафоновского сельсовета числятся 184 человека. Это жители трех населенных пунктов: с. Сафоново, д. Киньшино и п. Кооператор. К слову, кавалер трех орденов Славы Сергей Николаевич Назаркин родился и вырос в д. Киньшино.

ПРИШЛА ВОЙНА…

Из воспоминаний учительницы-пенсионерки из с. Сафоново Антонины Яковлевны Самусевой, опубликованных несколько лет назад в районной газете.

«Хорошо помню воскресный день 22 июня1941 года. Погода была великолепная. К полудню прошел небольшой дождик. В воздухе стоял запах полевых цветов и свежескошенного сена. Примерно в час дня у нашего дома собрались человек пять-семь соседей, сидели на лавочке и вели неторопливую беседу. Выходной же! Вдруг кто-то прибежал со страшным известием: «Война!». Все сразу помрачнели, замолкли. Но долго еще не расходились, вели разговоры о прошлых войнах и о том, что всех ждет теперь.

К вечеру кое-кому уже вручили повестки из военкомата.

Не все, наверное, знают, что к этой войне, хотя она и казалась неожиданной, у нас готовились. С 1938 по 1940 год осенью и зимой парней, достигших совершеннолетия, в Сафоново обучали военному делу. Сюда собиралась молодежь из соседних сел и совхоза «Петровский» (там было несколько офицеров запаса). Я об этом знаю от мамы, которая для офицеров, обучавших «новобранцев», готовила обеды.

Утром 23 июня всем селом, с песнями и плачем провожали первых мобилизованных. На плечи оставшихся женщин, стариков и детей легла тяжелейшая ноша — кормить страну и армию. Как бы там ни было, тыл крепко поддерживал своих фронтовиков.

На базе сельсовета был образован санпункт. Нас, ребятишек, учили оказывать первую помощь раненым, если они появятся в селе. Выдали бинты и йод. Днем, а нередко и ночью, мы дежурили у телефона, поддерживали связь с военкоматом. А еще ходили по селу, следили, не появится ли подозрительный незнакомец (немцы могли заслать своих агентов, диверсантов).

На нашей речке Чамлык был большой дубовый мост. Через него проходил большак Москва-Сталинград. Здесь тоже было установлено круглосуточное дежурство. Чаще других там сидел Михаил Захарович Егоров, старый вояка. Он рассказывал о своей жизни, а мы, собравшись возле него, слушали. Дважды ночью через наш мост прошли колонны советских солдат, держа путь на Сталинград.

В село приехали эвакуированные из Воронежа. Размещали беженцев у себя в домах, и все жили одной семьей.

А сколько мы перекопали земли в Солопановом саду, роя окопы, противотанковые рвы, готовя место под доты и дзоты (их следы, хоть и заросли травой, видны до сих пор). Сколько перетаскали грунта, чтобы разровнять поле под запасной аэродром, подготовленный у Солопанова сада. Противотанковые рвы копали от Добринки до Грязей и дальше — почти до Воронежа…

Зима 1942 года выдалась суровой и снежной. Надо было обеспечивать свободный проезд эшелонов, идущих на Сталинград. Однажды железнодорожное полотно так завалило снегом, что поезда остановились. Нас вместе с ребятами из других колхозов послали откапывать рельсы из-под метрового слоя снега на пути между Добринкой и Киньшино.

Вот так и жили всю войну. А когда пришла весть о Победе, такое началось! Люди ликовали и плакали. Одни от счастья предстоящей встречи с любимыми, другие — от осознания невосполнимой утраты. А сколько их было, солдатских вдов! Оставшись с малышами на руках (те росли, не помня и не зная в лицо своих отцов), эти женщины в годы войны сполна хватили лиха.

Пришла Победа и стала угасать последняя надежда — им предстояло до конца жизни нести свое вдовство, в одиночку растить и ставить на ноги детей-полусирот.

Вот почему, когда в село возвращался даже весь израненный солдат, часто однорукий или одноногий инвалид, это воспринималось его родными как чудо, как подарок судьбы. Как-никак, помощник, опора семьи».

ДОЛЮШКА ВДОВЬЯ

Горькая вдовья доля. Она досталась многим женщинам Сафоновского сельсовета.

Самой первой похоронку на мужа получила жительница с. Сафоново Елизавета Ивановна Егорова. А было ей тогда всего 26 лет. Ее муж Иван Михайлович погиб 8 марта 1940 года в бою с белофинами. Похоронен на территории Карело-Финской ССР — так было написано в невиданной тогда еще в наших краях официальной бумаге — «похоронке».

Иван Егоров погиб в конце Финской войны.

Замужем Елизавета побыла всего три года. К тому времени в семье подрастал сын-первенец, второй появился на свет в феврале 1940 года. О рождении малыша, возможно, отец не узнал (ведь письмо из дома с этим радостным известием могло и опоздать). Елизавета Ивановна одна подняла на ноги детей.

Вдова Елизавета Ивановна со снохой Анной у своего крытой соломой дома в с. Сафоново.

После войны жены и родители пропавших без вести бойцов объявляли своих родных в розыск в надежде узнать хоть что-то об их судьбе. Чаще всего безуспешно.

Вот и Анисия Яковлевна Саранцева не теряла надежду получить весточку о своем муже Василии Семеновиче, который ушел на фронт на восьмой день после начала войны. А извещение о том, что он пропал без вести, пришло в декабре 1941 года. Ее розыски не увенчались успехом. Вдова фронтовика одна растила детей. Односельчане помнят ее скромной женщиной, находившей утешение в вере.

КАК БАБУШКА ХИМА БЛОКАДНИКОВ СПАСЛА

Валентина Вуколовна Панова (в дев. Голубенкова) была старейшей жительницей села, хорошо помнила свое военное детство, выступала на митингах 9 Мая. И даже написала книгу воспоминаний. Вот отрывки из нее.

«… В первые дни войны ушел на фронт мой старший брат Владимир. В 42-ом пришла повестка второму брату Александру. Сестра Анна 20-ти лет рыла окопы. Валенок не было: в шахтерские галоши укладывала рукава от фуфайки и в них работала в 40-градусные морозы.

… Все ждали писем с фронта. Почтальон-женщина идет зимой в пургу из Киньшино в Сафоново. Увязая по колено в снегу, ставит для себя вешки, чтобы не сбиться с дороги и доставить долгожданные треугольники родным бойцов.

… В 1943 году уходит на фронт мой первый учитель из Киньшино Михаил Алексеевич Иванов. На всю жизнь запомнила его прощальные слова: «Дети, выше головы! Мы скоро-скоро разобьем врага, и я с победой вернусь к вам». Он не вернулся — погиб на подступах к Ленинграду.

Второй учитель, Владимир Семенович Попов, вернулся с фронта домой весь простуженный и израненный. Прожил недолго и умер. Хоронили его всей школой».

Сын Валентины Вуколовны Василий Панов, который живет сейчас в п. Кооператор, со слов своей мамы хорошо знает не одну семейную историю.

— У нашей бабушки, Евфимии Федоровны Голубенковой, которую все звали просто бабушка Хима, муж умер еще в конце 30-х. На фронт ушли два старших сына. С ней оставалось еще четверо детей. Однажды в их дом в Киньшино постучались двое подростков — брат и сестра, Виктор и Нина Федоровы из блокадного Ленинграда.

Их сняли с поезда в Добринке совсем больными (брюшной тиф). После больницы, обессиленные, они просто пошли по железнодорожным путям и дошли до нашей деревни. Бабушка не прогнала их. У самой куча голодных ребятишек, а она взяла еще двоих чужих детей. Они и прожили у нее до самой Победы.

А ее сыновья с войны вернулись. Александр еще и на Японской повоевал, потом работал у нас секретарем сельсовета. У Владимира судьба особенная. Есть у нас семейное предание. Он попал в окружение, оказался на Украине в партизанском отряде. Во время выполнения очередного задания попался на глаза карателям. Его спасла женщина — спрятала, не выдала немцам. Но фашисты за это расстреляли ее ребенка. Владимир, наверное, считал себя перед ней в вечном долгу. Он остался жить под Киевом, где в войну партизанил, и всю жизнь, видимо, помогал той женщине. Подробностей никогда не рассказывал, а умер всего пять лет назад.

Такая вот история о милосердии и человеческой блгодарности.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ: НОВАЯ ЖИЗНЬ В СОВХОЗЕ

После войны люди массово покидали колхозы, где за работу давали лишь «палочки-трудодни», на которые трудно было прокормить семью. Их привлекали совхозы, где платили «живые» деньги. Вот и в совхоз «Сафоновский» съезжались люди из соседних деревень и даже областей в поисках лучшей доли.

Условия были суровыми. Жилье возводили из подручных материалов. Начинали с землянок, позже переселялись в бараки.

Были среди них и семьи фронтовиков.

Константин Федорович Антюфеев переехал в совхоз «Сафоновский» из с. Паршиновка. Работал трактористом. Воспитал с супругой восьмерых детей.

Антюфеев Константин Федорович переехал в совхоз из Паршиновки. После войны работал трактористом.

Сергей Кузьмич Столповский — уроженец с. Телелюй Грязинского района. Бывший фронтовой разведчик работал в совхозе плотником и топил общественную баню. Никогда не унывавший весельчак-балагур, мастер на все руки, Сергей Кузьмич всегда был в центре внимания, на фронте таких бойцов тоже любили.

Семен Иванович Фатеев родом был из Рамонского района Воронежской области. Ушел на фронт в 18 лет. Служил танкистом, был тяжело ранен осколком в голову, но после госпиталя вернулся в строй. Войну закончил в Восточной Пруссии, а демобилизовался только в 1950 году. Родственники позвали его в совхоз «Петровский» Добринского района, но там не было жилья. Зато в Сафоново давали и работу, и кров. В Сафоново он приехал уже с женой, дочерью и родителями, которые шли пешком, ведя за собой корову.

— О войне говорить не любил, — рассказывает его невестка Татьяна Фатеева, — но с теплотой вспоминал, как старшие солдаты берегли молодых: «Сынок, погоди. Не лезь вперед нас…».

В мирной жизни был заядлым охотником и рыбаком, заботливым семьянином и любящим отцом.

Жуков Александр Андреевич, 1926 г.р., переехал в п. Кооператор из с. Мельгуны Тамбовской области. Сначала на фронт ушли его отец и старшие братья. В 1944 году пришел черед Александру защищать Родину. Был артиллеристом. После войны жил и работал в п. Кооператор.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН СЕЛЬСОВЕТА

Последними ветеранами сельсовета были Сергей Тимофеевич Тархов (д. Никанорово) и Иван Васильевич Прошкин (д. Киньшино), чья колоритная внешность была знакома многим добринцам.

Ветеран И.В. Прошкин был верующим человеком. По его инициативе был установлен крест на братской могиле в Киньшино.

Его, носившего длинную седую бороду, можно было часто увидеть на улице нашего поселка на велосипеде. Он ездил на нем в любую погоду, зимой и летом. Иван Васильевич никогда не болел и не принимал никаких лекарств. Фронтовик не скрывал своей формулы долголетия: «Не ленись, не лежи, не давай себе покоя».

Он много работал в огороде, содержал в порядке свою усадьбу, сам запасал на зиму дрова, управляясь с топором не хуже молодых. 41 год, до самого ухода на пенсию, работал путевым обходчиком.

А ведь у ветерана была тяжелая судьба. Когда грянула война, пареньку из д. Киньшино не исполнилось еще и шестнадцати. Повестку ему вручили в апреле 1943 года. Всю войну он был пулеметчиком.

В одном из боев под Валдаем (Новгородская область) Иван Васильевич был тяжело ранен. Полгода провел в госпиталях — и снова на передовую. Победный май встретил в Восточной Пруссии. Домой вернулся в 1948 году с орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Германией». Женился. Вместе с супругой Зинаидой Михеевной вспитал семерых детей.

ФРОНТОВАЯ ЛЮБОВЬ — НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Анна Бисеркова родилась в 1921 году в с. Сафоново в многодетной крестьянской семье. Но все дети выучились, получили образование. До войны по комсомольской путевке девушка окончила курсы и работала учительницей начальных классов в деревнях Ржавец и Островка.

Бисеркова Анна Семеновна

Ветеран войны Анна Бисеркова и ее фронтовая любовь Владимир Пушкин. Судьба подарила им на закате жизни двадцать счастливых лет.

12 августа 1942 года получила повестку из военкомата. На фронте была писарем и казначеем 234 запасного стрелкового полка.

Здесь судьба свела бойкую белокурую девушку с красавцем-офицером. Уроженец Ленинграда Владимир Павлович Пушкин служил старшим техником-лейтенантом отдельного мотоциклетного батальона в составе мобильной разведывательной группы. Войну закончил в Берлине с десятью боевыми орденами и медалями.

День Победы А. Бисеркова тоже встретила в Германии. Вернувшись домой, продолжила учительствовать.

Они увиделись только черед 30 лет на встрече с однополчанами. Оба к тому времени овдовели. С тех пор они уже не расставались. Владимир Павлович переехал в д. Сафоново. Судьба подарила им еще два десятка счастливых лет.

В.П. Пушкин ушел из жизни первым, покоится на кладбище в с. Сафоново. А.С. Бисеркову забрал к себе в г. Купянск младший сын Юрий. Там она и похоронена.

ЖЕНЩИНА С ЛЕДОКОЛА

В с. Сафоново жила тихая и скромная женщина с удивительной фронтовой судьбой — Пелагея Ивановна Бобкова. До войны она была обычной свекловичницей, но с ее началом жизнь круто изменилась: девушка попала на Север.

Вольнонаемной работницей в матросской столовой она служила на легендарном ледоколе «Сталин». Именно это судно проводило караваны союзников по опасным северным морям, доставляя грузы для Красной Армии. Потом работала в госпитале.

Ее грудь украшали две медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией».

ПРИВЕТ С ОТЦОВСКОЙ МОГИЛЫ

Было это в 2000 году. В одну из командировок внимание журналиста районной газеты Валерия Волокитина привлекла высоченная ель, росшая возле одного дома в д. Киньшино. Хозяйка Александра Борисовна Амелькина рассказала ее историю.

Однажды в их деревню пришло письмо от красных следопытов из Латвии. Они нашли захоронение 315-ти советских солдат. Среди них оказался и отец Александры Борисовны — Борис Васильевич Федосеев, погибший 7 мая 1945 года. Он прошел всю войну, начиная с 1941 года, и так получилось, что не дожил до Победы всего два дня. Дома у него осталась жена Ульяна Матвеевна с детьми.

По приглашению красных следопытов вдова бойца с дочерьми Марией и Антониной в День Победы посетили Латвию, побывали на могиле отца к Тукумском районе. Домой вернулись с гостинцем от папы: пакетиком с крошечной ёлочкой, выкопанной на том солдатском кладбище.

Так, дерево из Латвии стало живым памятником. И не только В.Б. Федоссеву, но и его братьям Андрею и Николаю, а также пропавшему без вести брату хозяйки Ивану.

Амелькин Иван Тихонович.

В НАШИ ДНИ

Сейчас в п. Кооператор не осталось ветеранов войны и тружеников тыла.

За памятником погибшим в годы войны землякам ухаживают работники культуры и библиотеки. Могилы фронтовиков на сельском кладбище тоже не заброшены. Убирать их помогает фермер С.В. Попов. А пару лет назад по линии военкомата установили новые памятники на захоронениях двух ветеранов: Богданова Степана Павловича и Пушкина Владимира Павловича.

Тимохин Николай Никифорович, 1926 г.р., младший сержант. Призван в 1943 году. Был наводчиком орудийной батареи. Награжден орденом Красного Знамени. Погиб 12.01.45 г. в Польше.

Федосеев Андрей Васильевич, 1904 г.р., д. Киньшино. Призван в августе 1941 года. Окончил курсы младших лейтенантов. Был командиром стрелковой роты. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени (посмертно). Убит в бою 13.11.44 г. Похоронен в Венгрии. Жена — Федосеева Федосия Григорьевна.

Саранцев Василий Семенович, 1910 г.р. Ушел на фронт на восьмой день с начала войны. Пропал без вести в декабре 1941 года.

Акимов Алексей Николаевич, 1921 г.р., с. Сафоново. Призван в 1939 году. В годы войны в звании капитана командовал ротой 523 стрелкового полка 188 стрелковой дивизии. Погиб 20.08.43 г. под Старой Руссой.

Акимов Михаил Сергеевич, 1915 г.р., с. Сафоново, капитан авиации, стрелок-бомбардировщик 96 авиаполка 42 авиадивизии. Погиб в первые дни войны — его самолет был сбит противником 25.06.41 г.

Зотов Михаил Гаврилович, 1907 г.р., уроженец с. Сафоново. Призван в 1941 году. Был рядовым стрелком. Погиб 18.11.44 г. в Венгрии. В донесении о боевых потерях написано: родных нет.