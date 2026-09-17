Неуловимый дым

За минувшую неделю в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 270 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 257 обращений.

Пожарные подразделения выезжали 15 раз. Основная часть вызовов была связана с тушением мусора и сухой травы. Четырежды огнеборцы реагировали на срабатывание противопожарной сигнализации, дважды ликвидировали возгорания в жилых домах. Также пожарные проверяли сообщения о трех задымлениях, однако источник дыма установить так и не удалось.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 80 сообщений.

На дорогах округа зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, без пострадавших.

Бригады скорой медицинской помощи за неделю обслужили 116 вызовов. Специалисты газовой службы выезжали на вызовы 36 раз. В восьми случаях фиксировалась утечка газа.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства ситуация оставалась стабильной.

В ЕДДС поступило 10 обращений, касающихся водоснабжения. Специалисты оперативно устранили порывы водопроводов в поселке Добринка и деревне Ольговка.