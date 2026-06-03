Невесту-эрзянку привёз из Мордовии

В рамках проекта мы рассказываем о людях, чьи судьбы и традиции давно вплелись в общий узор истории Добринского края. Сегодня речь пойдёт о супругах Юриковых из Талицкого Чамлыка. Михаил Никифорович — местный, но вот невесту себе 58 лет назад он привёз из Мордовии. Его Людмила Сергеевна — одна из представительниц мордовского народа эрзя.

СНОХУ ПРИНЯЛИ С УВАЖЕНИЕМ

— Свою Людмилу я встретил во время учёбы в Саранске, куда меня направили от строительно-монтажного управления учиться на технолога по производству кирпича, — вспоминает Михаил Никифорович, — она там училась на бухгалтера. Не влюбиться в неё было невозможно: красавица, скромница. Когда же я в 1967-м о том, что женюсь на мордовке, объявил своей маме Таисии Ивановне, матери-героине десятерых детей, то она сказала: «Если полюбили друг друга, то совет вам да любовь на долгие-долгие годы. Счастья вам». Мама, а также 5 моих братьев и 4 сестры, которые жили в одном доме, полюбили мою Людмилу, уважительно к ней относились.

1968 г. Супруги Юриковы Людмила и Михаил. Начало семейной жизни. Жену-эрзянку наш земляк привёз издалека.

Родилась Людмила Чувашова (в дев.) в 1947-м году в селе Сайгуши Чамзинского района Мордовской АССР. Название Сайгуши в переводе — «сухое русло». Детство Люды радужным не назовёшь. В семье она последняя из троих детей. Их мама-эрзянка Матрёна Трифоновна рано умерла от воспаления лёгких, когда девочке 11 исполнилось. Отец-мордвин Сергей Павлович и вовсе до того давно семью оставил: Людочке только годик исполнился. Уехал как-то в командировку и там завёл новую семью. Матрёна же здесь со свекровью до последних её дней проживала и ухаживала за матерью неверного мужа.

Эрзянка Людмила Чувашова (в дев.) во время учёбы в Саранском техникуме, когда познакомилась с нашим земляком М.Н. Юриковым.

— Я очень благодарна старшему брату Володе и его жене Наде, — рассказывает Людмила Сергеевна, — это они мне в кооперативном техникуме города Саранска помогли выучиться. Я в школе хорошо училась, даже в лагерь «Артек» за это направляли. И брат с супругой, хоть сами двоих детей имели, взвалили заботы ещё и обо мне на свои плечи. Они остались жить в нашем родительском доме. Брат на 14 лет меня старше, его уже нет в живых. Моя старшая сестра Анастасия проживает сейчас в Саранске. Сноха наша Надя была сиротой из детского дома, и она как-то своим детям говорила: «Вы здесь, на месте, что есть на столе — всё ваше, а Люда далеко, мне её очень жалко. Она как дочка мне тоже». Разве можно такого человека после этого не уважать и не любить? А много-много лет спустя, когда мы сами повзрослели, нашли общий язык с «новыми» детьми папы. Один из них даже книгу написал об отце-фронтовике и всём нашем семействе. Вторая жена папы присылала мне письмо и просила в нём прощения за то, что осиротила совсем…

К отцу у собеседницы двоякое отношение. С одной стороны, обида с детства сидит в душе. С другой — гордится им, офицером Красной Армии, героически сражавшимся за Родину. Он кавалер ордена Красной Звезды, награждён был медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией»…

МЕДВЕЖЬЮ ЛАПУ ЖЕНИХ НЕ ДАРИЛ

Поговорили, разумеется, с Людмилой Сергеевной об обычаях и традициях её народа. Она призналась, что своего родного эрзянского языка уже не помнит. Ещё в Мордовии наряду с эрзя проживают мокши. Это в целом двуединый народ мордва, относящийся к финно-угорской группе, они дальние родственники финнов и венгров.

1966 г. Эрзянка из Мордовии Людмила Чувашова (в дев.) во время учёбы в Саранске, когда встретилась с нашим земляком М.Н. Юриковым из Талицкого Чамлыка.

В Мордовии по старому обычаю жених, чтобы показать свою удаль и силу, преподносил на свадьбе невесте медвежью лапу. В местных лесах этих животных водилось немало. Но со временем численность бурых мишек сократилась, и давным-давно на свадьбах вместо «живой» стали дарить мясные блюда: плоские котлеты с когтями из сухариков, чтоб по форме всё напоминало лапу грозного животного.

1962 г. Юный Михаил Юриков ещё не знает, что супругу в Талицкий Чамлык он привезёт из Мордовии.

Михаил Никифорович ни того, ни другого в Мордовию не возил: у нас здесь ни медведей, к счастью, не водится, ни про обычай такой он не знал. Мордовская невеста получила предложение руки и сердца от любящего её талицкого жениха. И вот уже 58 лет без всяких лап медведей их брак держится на любви и согласии.

— Свадьба у нас была два раза: расписались в Талицком Чамлыке 16 декабря 1967-го, — продолжает Л.С. Юрикова. — Хоть и строгие советские годы, но мы всё равно венчались в Михайло-Архангельском храме села Мордово Тамбовской области. Мне это название сразу приглянулось: напоминало о Мордовии. Сказали, что и организовали его когда-то выходцы из нашего края.

Да и других «целых» храмов поблизости от Талицкого не было. В её родном селе Сайгуши деревянный храм в честь Николая Угодника стоял, но потом его разрушили, купола сняли. После открыли там школу.

КУХНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

Однако Юриковы играли летом ещё одну свадьбу на родине невесты. И там, и там веселились со своими «пригудками», песнями и вкусными блюдами.

— У нас, когда приезжали смотреть невесту, то обязательно ставили на стол чугунок пшённой каши, сваренной на молоке. Она считается символом плодородия. Гости поздравляли и говорили: «Сколько тут зерен пшена, столько желаем вам добра или столько желаем вам деток». В общем, шутили. Мордовская кухня не содержит много остроты и специй, как, скажем, кавказская. Ещё наш край славится большими пирогами. Разную начинку туда кладём. Здесь я, как приехала, заметила, что более всего любят пирожки с картошкой, капустой и повидлом. Там у нас огромный лес рядом, поэтому грибы собирали и солили, с разными ягодами пироги пекли. А на Петров день с такими ягодными пирогами шли на кладбище поминать близких. Из детства помню любимые ватрушки с творогом. Ещё пекут панжакаи. Это по форме те же ватрушки, только большие и с картошкой. И очень толстые блины в Мордовии любят — пачаты называются. На нашу свадьбу всё это пекли, ну и баранов резали. Хозяйство у нас там всегда большое было. Брат, честно говоря, не хотел, чтоб я так далеко от дома уезжала.

Кухня объединяет народы. Глядя на фото, мы скажем — настоящие русские блины, мордовка-эрзянка Л.С. Юрикова утверждает, что это их пачаты.

Праздничное мордовское блюдо «Медвежья лапа», которую жених по традиции дарит на свадьбе невесте (теперь это просто мясной продукт). Но наш земляк М.Н. Юриков, не зная про их обычай, никаких лап не дарил.

У главы семейства я тоже спросила, что его удивило в мордовской кухне. Он, ничуть не колеблясь, ответил, что там поразил его домашний крепкий и душистый «напиток», сваренный не из сахара или сахарной свёклы, как часто у нас бывало, а из конфет-подушечек и других карамелек. А в целом его избранница призналась, что даже в то время эрзя более тяготели к русскому укладу жизни. Но уж с годами, живя тут, Людмила Сергеевна и вовсе привыкла делать так, как и все мы, жители Добринского края. Да и воспитание русской невестки Нади на её судьбе сказалось, а также учёба в городе.

ПОСТРОИЛ ДОМ, КАК НА РОДИНЕ ЖЕНЫ

Дом Юриковых и сейчас привлекает к себе внимание: резные фронтоны, карнизы, наличники…. Всё красиво и ярко. Но уж в начале 70-х гг. и вовсе он такой один стоял не только на улице Нестерова в Талицком Чамлыке, но и во всём селе.

Дом Юриковых в Талицком Чамлыке и сегодня привлекает внимание, а в 70-е гг. и вовсе сильно отличался от соседских своим резным фронтоном. Хозяин его проект подсмотрел на родине жены, в Мордовии.

— Когда я приехал впервые в Мордовию, — рассказывает хозяин, — то обратил там внимание на постройки домов, сильно отличающиеся от наших, каких-то унылых в сравнении с теми. Решил, что и себе такой построю. В 1976-м мы в него перешли.

Образование и опыт позволяли М.Н. Юрикову возвести собственный дом, как только вздумается. В 1967-м, по окончании учёбы в Саранске, его на родине назначили мастером-строителем и направили на строительство общежития в Добринку. В 1972-м перевели мастером по строительству комплекса Талицкого мясокомбината. Потом он снова трудился в СМУ, так как возводилось много объектов в районе.

М.Н. Юриков (слева) руководил огромными стройками, например, был куратором при строительстве РДК, а уж свой дом в Талицком по проекту, подсмотренном на родине супруги, в Мордовии, он построил в 70-е гг. всем на загляденье.

И в конце 80-х годов М.Н. Юриков был главным инженером-куратором на строительстве районного Дома культуры. А перед этим, в 1984-м, Михаила Никифоровича односельчане избирали главой Талицкого сельсовета. Он стал инициатором обустройства пустыря у здания местного ДК и строительства памятника в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. После вернулся на кирпичный завод, где был технологом, главным инженером и директором. Оттуда и вышел на заслуженный отдых.

Людмила Сергеевна за время, что приехала в Талицкий Чамлык из Мордовии, где только ни трудилась. Не сразу по специальности бухгалтера нашла работу. Кассиром в колхозе имени Нестерова и на кирпичном заводе была, даже грузчиком там же, на мясокомбинате помощником бухгалтера работала, а с января 1977-го по 1995-й трудилась в Талицком сельпо, откуда потом уволилась по состоянию здоровья…

— Жаловаться на жизнь нам нельзя, — говорит глава семейства. — Всё сложилось, как хотели. Мы и дом построили, и деревьев столько насажали с Людмилой, и троих детей родили: двух дочерей и сына. Старшая Ирина — дослужилась до майора медицинской службы, вторая Ольга — организатор-товаровед по специальности. Алексей окончил строительный факультет Воронежского университета. Мы бабушка и дедушка троих внуков и троих правнуков. Слава Богу за всё.

НАША СПРАВКА

Республика Мордовия — входит в Приволжский федеральный округ. Расположена в междуречье Оки и Суры. Столица — Саранск. Языки — русский, эрзянский и мокшанский.

Известные в стране личности с мордовскими корнями: Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший побег из фашистского концлагеря на угнанном бомбардировщике; комдив Василий Иванович Чапаев; легендарный Герой-лётчик Алексей Петрович Маресьев; патриарх Кирилл (Гундяев); священник Русской православной церкви протопоп Аввакум; адмирал, организатор Черноморского флота, первый морской министр России Николай Семёнович Мордвинов; выдающийся историк, академик Василий Осипович Ключевский; писатель Максим Горький (по материнской линии); хоккеист-чемпион Александр Овечкин (его мама Татьяна — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу), гимнаст-чемпион Алексей Немов, гимнастка-чемпионка Светлана Хоркина, певицы Лидия Русланова и Надежда Кадышева, а также многие другие.