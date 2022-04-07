Ежемесячно в Кадастровую палату по Липецкой области поступают тысячи документов, которые заявители в силу каких-либо обстоятельств не получили после проведения кадастрового учета или регистрации прав объектов недвижимости.

Прием документов для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью, а также выдачу документов по итогам кадастрового учета и регистрации прав собственности осуществляют Многофункциональные Центры «Мои Документы» (МФЦ). Готовые документы хранятся в офисах МФЦ на протяжении 45 дней. Если в течение этого периода заявитель или его законный представитель по какой-либо причине не забрали документы, они считаются невостребованными. После этого они передаются в архив Кадастровой палаты на бессрочное хранение.

Чтобы получить «забытые» документы из архива, можно лично обратиться с заявлением в офис Кадастровой палаты по Липецкой области по адресу: г. Липецк, Боевой проезд, д. 36.

Также можно воспользоваться услугой курьерской доставки в рамках выездного обслуживания. Специалисты Кадастровой палаты по Липецкой области привезут ваши готовые документы в удобное для Вас место и время.

Помимо этого, Кадастровая палата по Липецкой области оказывает курьерскую доставку документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.

Воспользоваться услугой курьерской доставки, узнать тарифы и возможность выезда специалиста в ваш населенный пункт можно по телефону 8 (4742) 72-11-69 или по электронной почте: mo@48.kadastr.ru.

На сегодняшний день услуга курьерской доставки осуществляется на территории всей Липецкой области.