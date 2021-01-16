Оперативниками УМВД России по г. Липецку раскрыто хищение продуктов питания на общую сумму 2500 рублей.

Преступление совершено 29 декабря 2020 г. из торгового зала сетевого магазина на пл. Мира.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый. Им оказался неработающий 35-летний житель г.Липецка. Его также подозревают еще в 34 эпизодах аналогичной противоправной деятельности.

В большинстве случаев злоумышленник действовал спокойно и уверенно, складывая похищенные товары в свой пакет или раскладывая их по карманам. Также невозмутимо и беспрепятственно молодой человек преодолевал кассовую зону.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий и следственных действий по установлению доказательной базы.