Незабытая история Победы из Талицкого Чамлыка

Эту историю рассказала жительница Липецка Тамара Плаксина. Вернее, не одна она, а вся ее семья. Под названием «Как закончилось детство» рассказ появился в народном альманахе «Незабытые истории Победы», который издается в рамках проекта «Многонациональная Победа», проводимого при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

160 самых интересных историй, рассказывающих о межнациональной дружбе и взаимопомощи, героизме, проявленном представителями разных национальностей во время Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, вошли в альманах. Отбор работ осуществляли люди, имеющие высшее звание «Герой России».

20 мая в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе, состоялось торжественное награждение авторов рассказов, вошедших в альманах. В их числе — Тамара Плаксина и ее сын Максим.

Рассказ семьи Плаксиных — о нашей землячке, таличанке Н.И. Курловой.

— Так как в этом году отмечается юбилей Великой Победы, я решила, что наша семья обязательно должна принять участие в этом конкурсе, — объяснила это свое решение Тамара Юрьевна. — Мы написали четыре истории о своих родственниках. В итоге в альманах вошла история моей бабушки Нины Ивановны Курловой. Помню, когда я была школьницей, бабушка рассказывала мне историю своей жизни в годы войны, и вместе с ней мы все это записывали в тетрадку. Спустя годы, я вернулась к ее воспоминаниям. Так родился конкурсный рассказ.

Народный альманах передан на вечное хранение в музейный комплекс «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных сил России и в Музей Победы на Поклонной горе.

Сегодня мы публикуем рассказ семьи Плаксиных.

На церемонию награждения, состоявшегося в Музее Победы на Поклонной горе, Тамара Плаксина приехала вместе с сыном Максимом.

Война не щадила никого — ни тех, кто ушёл на фронт с винтовкой в руках, ни тех, кто остался в тылу, работая за двоих, за троих, за всю страну. Среди этих безымянных героев — женщины, старики, подростки, чей труд стал невидимым, но крепким щитом Победы. Их руки растили хлеб, шили шинели, собирали танки, а их сердца верили и ждали…

Эта история о Нине Ивановне Курловой, простой девушке из села Талицкий Чамлык Добринского района Липецкой области, которая в июне 1941 года, услышав от отца-бригадира страшное слово «война», ещё не знала, что её юность навсегда останется опалённой тяжёлым трудом, голодом и потерями. Вместо школьной парты — прополка подсолнухов, вместо девичьих мечтаний — бесконечные проводы: сёла опустели, а на фронт уходили не только мужчины, но и девушки постарше. Матери, сжимая в руках узелки с сухарями и алюминиевыми кружками, плакали втихомолку…

А потом начались будни, где каждый день был битвой за хлеб. Трактористов заменили пятнадцатилетние мальчишки, женщины вязали снопы до кровавых мозолей, а Нина, худенькая девчонка, таскала тяжёлые охапки, складывая их в копны. Зимой — молотьба: зерно, словно капли жизни, берегли для фронта. За труд — лишь одна отметка в табеле, зато налоги — жёсткие: 40 кг мяса, 100 яиц, масло… Голод стал вечным спутником. На завтрак — жидкий картофельный суп, в котором больше воды, чем картошки. На обед — молоко, разведённое до прозрачности, а на ужин — свёкла да крохотный ломтик хлеба, тёмного, тяжёлого, с горьковатым привкусом картофельных очистков. Но и этот хлеб казался благословением — ведь его пекли своими руками, с молитвой и надеждой.

Весной 1942-го — окопы под Тамбовом: два метра вглубь земли, ночёвки в сыром сарае на брезенте. Вернулась — а из одноклассников в селе никого: девять из одиннадцати погибли. Двое ей писали с фронта, она отвечала. Одному — как подруга, другому — как та, чьё сердце билось чаще при виде конверта с полевой почтой. Его отец знал, что она получала письма.

— Нина, было письмо? — спрашивал он, встречая ее у колодца. И она, сжимая в кармане ещё пахнущий порохом листок, кивала. А потом наступила тишина. Не стало ни конвертов с неровным почерком, ни вопросов у колодца — пришла похоронка.

Но даже в самые горькие дни Нина находила поводы для радости: после работы с девчонками бежали в поле за «молочными» колосками, обжаривали их на костре, и казалось, нет вкуснее лакомства; вечерами пели «Землянку» и верили — Победа будет, несмотря на пустые котлы, на соль по крупицам, на острый дефицит спичек.

А однажды, пропалывая свёклу, она заметила, как на проселочной дороге показалась телега. Двое мужчин о чём-то оживлённо беседовали. Один, суровый, с нахмуренным лбом, диктовал, а второй, помоложе, старательно выводил в блокноте химическим карандашом: «Карова».

— Надо писать «корова», — неожиданно для себя вырвалось у Нины.

Мужчина поднял глаза, удивлённо хмыкнул, смочил карандаш слюной и исправил ошибку. Телега тронулась дальше, оставив после себя облачко пыли.

А вечером отец, запыхавшись, вбежал в избу:

— Нина, парторг машинно-транспортной станции зовёт! Срочно!

Сердце ёкнуло — неужто за ту самую поправку? Но Василий Владимирович, устало потирая переносицу, лишь протянул ей лист с корявым текстом:

— Проверь, девушка. Говорят, ты грамотная.

Она нашла три ошибки.

На следующий день Нине предложили стать секретарём-машинисткой при директоре машинно-транспортной станции. Тридцать семь рублей в месяц — целое богатство!

Жизнь переменилась. В кабинете пахло машинным маслом и махоркой. Директор, седой от пыли, и главный инженер с красными от бессонницы глазами сутками составляли планы: тракторы, посевные, уборочные. Иногда засыпали прямо за столом. Нина быстро освоила печатную машинку — её протоколы были безупречны.

Но война не знала выходных. Зимой Нина вязала носки и варежки из овечьей шерсти — всё для фронта, после рабочей смены — снова труд: на попутках они ехали строить Мордовскую дорогу. Кирпичи, песок, щебёнка — всё на женских плечах. Руки стирались в кровь, но Нина гордилась: каждый камень здесь — её вклад в Победу.

День Победы пришел с весенним дождем — будто само небо не могло сдержать слёз. Село ликовало: люди выбегали: из домов, обнимались, кричали «Победа!». И, казалось, что даже земля, истощённая войной, дрожала от этого счастья.

А она шла на работу, как всегда, — усталая, не смея присоединиться к всеобщему ликованию. Капли дождя смешивались со слезами на её щеках: она вспоминала мальчишек, с которыми когда-то сидела за одной партой. Девять из одиннадцати… Девять имен, которые теперь навеки остались в памяти, высеченные на обелисках.

Но даже в этой горечи была гордость — за то, что выстояли, за то, что её труд, её мозолистые руки, вязавшие носки для фронта и строившие дорогу, тоже стали частью Великой Победы.

Юбилейные медали, вручённые годы спустя, — не просто кусочки металла. Это — немые свидетели тех лет, когда она, совсем ещё девчонка, ковала Победу в тылу, веря, что каждый её трудовой день — это шаг к миру.

Память о Нине Курловой, ее тыловых буднях и тяготах теперь хранит ее семья — дети, внуки, правнуки, передавая из поколения в поколение не только историю, но и ту самую веру, которая даже в самые голодные годы согревала душу: «Мы выстоим. Мы победим!».

👤📇 Автор: Семья ПЛАКСИНЫХ.

От редакции:

Героиня незабытой истории Победы Нина Ивановна Курлова, родившаяся в 1923 году в с. Таликий Чамлык, так и прожила всю свою жизнь здесь. Уже после войны создала семью. Вместе с мужем вырастили двоих дочерей и сына.

Героиня рассказа «Как закончилось детство», несмотря на страдания и лишения, прожила до глубокой старости. Ее не стало в самом начале 2016 года.

Дети, многочисленные внуки-правнуки порой собираются все вместе, и тогда воспоминаниям конца-края нет.

К счастью, младшее поколение Курловых не выросло Иванами, не помнящими родства. Они интересуются историей Великой Отечественной войны, знают историю своей семьи. И это наиболее ценно. Потому что пока мы знаем, помним прошлое — мы остаемся людьми, у нас есть будущее. Ведь ветераны той Великой войны и труженики тыла — это не просто люди из прошлого. Это наши мудрые наставники. Своей жизнью, своими поступками они учат нас ценить мир, беречь родную землю и оставаться людьми даже в самых тяжелых ситуациях.