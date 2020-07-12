Незаконно спиленный дуб в Задонском районе оценили в 65 тысяч рублей. Но штраф за это – в разы больше

К прокурору Задонского района обратилась глава администрации сельского поселения Болховской сельсовет по вопросу законности рубки лесных насаждений.

В тот же день прокуратура совместно с ОКУ «Задонское лесничество» провела проверку, в ходе которой выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений.

Так, около с.Болховское на землях, не относящихся к лесному фонду Российской Федерации, неизвестными лицами было незаконно спилен дуб.

Размер ущерба, причиненного органу местного самоуправления, составил более 65 тыс. рублей.

Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокуратура направила материал проверки в территориальный отдел полиции для возбуждения уголовного дела по п. «в» ч.2 ст.260 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время уголовное дело возбуждено, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования осуществляет прокуратура района.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей либо принудительных работ на срок до 4 лет со штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс. или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, сообщает прокуратура Задонского района