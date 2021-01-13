Гражданин Н. длительное время работал в сельскохозяйственной организации. В декабре 2020 года он был уволен. Бывший сотрудник посчитал действия работодателя незаконными и обратился в суд с намерением восстановиться на работе.

В Добринское районное отделение судебных приставов УФССП России по Липецкой области на исполнение поступил исполнительный документ в отношении должника-организации о восстановлении гражданина Н. в должности тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства машинно-тракторного парка.

Судебным приставом-исполнителем незамедлительно был совершен выход по месту нахождения должника-организации, вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, а также официальное предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. В этот же день мужчина был восстановлен на работе. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.