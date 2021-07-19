В Липецкой области в 2021 году проводится независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности. На основе мнения обучающихся старше 14 лет и их родителей будут составлены рейтинги образовательных организаций, а по результатам оценки приняты меры по улучшению качества их работы. Всего оценивается более 200 организаций, в том числе техникумы и колледжи региона, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Сбор мнений респондентов осуществляет независимая компания-оператор. Обучающимся и родителям достаточно заполнить короткую анкету, ссылка на которую размещена на сайтах организаций. Вопросы анкеты касаются доступности информации об образовательной организации на общедоступных ресурсах (стенд организации, официальный сайт), комфортности условий оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий доступности для инвалидов и общей удовлетворенности качеством услуг. Также в анкете предусмотрена возможность указать на проблемы организаций или высказать свои предложения по улучшению их работы. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщенном виде.

Итоговые результаты независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями Липецкой области опубликуют до 31 декабря 2021 года на сайте регионального управления образования и науки, а также на официальном портале для размещения информации о государственных организациях и их деятельности (bus.gov.ru).

«Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.