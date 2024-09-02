Жительница Плавицы Ирина К. рассказала, как её хотели «поймать на удочку» аферисты, но ничего у них не вышло. И молодая женщина хочет предупредить добринцев о такой опасности.

— Мне позвонили, как-то невнятно представились и сказали: «Вы переболели ковидом, нужно обязательно пройти диспансеризацию», — рассказывает она. — В принципе сразу мелькнула мысль: должен наш медработник об этом сообщать, а тут — незнакомый голос. «Ну, да — ладно, обо мне ж заботятся, и я, правда, болела», — возникло в голове. Незнакомец попросил продиктовать номер медицинского полиса… Вновь как-то не очень ему поверила и сказала: «Он лежит на работе, у меня ж — выходной». И в принципе не наврала: точно документ там находился. Но по телефону мне сказали, что запишут в областную клинику на приём, и уточнили: «В какое время вам удобно?», дескать на запись у меня имеется от 30 до 60 дней. Согласитесь, разве после этого засомневаешься? Далее говорят, если нет полиса, продиктуйте номер пенсионного лицевого счёта (СНИЛС). Мой ответ был тот же: всё на работе… Трубку положили.

В домашних заботах Ирина забыла про этот разговор к концу дня. Но на другом конце провода не успокоились. На следующий день вновь тот же голос перезвонил и стал требовать данные: «Вы вчера говорили, что все документы у вас на работе, можете сейчас продиктовать?». Ирина признаётся, что в первые минуты была готова всё сообщить. Но на душе было неспокойно, и ума хватило диктовать «номер» якобы своего СНИЛС с издёвкой над собеседником. Назвала первые 10 цифр, только их разбивала на группы, как в документе: 123-456-789-10. Звонивший к концу разговора попросил зайти в личный кабинет на Госуслугах: «Мы вам послали код, он сейчас придёт на ваш телефон, сообщите его нам». И эти слова окончательно убедили собеседницу, что звонят мошенники. Она много раз об этом читала в нашей газете, видела по телевизору и в Интернете.

— Тогда я вынуждена была в грубой форме продолжать разговор, поскольку той стороне задала провокационный вопрос: «Крым чей?» — и услышала в свой адрес такие оскорбления! Со мной их номер не прошёл. Хотя, признаюсь, как издалека начали: диспансеризация, областная клиника… Тут точно и продиктовать недолго.

Ирина — неравнодушный человек. Могла б и не признаваться никому, как чуть было не попалась на удочку аферистов, но она всегда отличается активной жизненной позицией, сама позвонила к нам в редакцию и рассказала о таком случае с одной целью — предупредить об этом добринцев, особенно тех, у кого есть пожилые родители. Старые люди привыкли верить на слово всем подряд. И начинают диктовать все «явки и пароли» незнакомцам.

«Почему ж номер СНИЛС мошенники спрашивают и от какой двери это ключ?» — наверняка у вас, уважаемые читатели, возник этот вопрос. Только, как правило, именно этот номер у многих является логином к Госуслугам. По нему мошенники зайдут на этот сайт, а если им продиктовать пароль, что придёт на ваш телефон, то и тут же попадут в личный кабинет и далее вольны будут делать от вашего имени всё, что угодно: брать кредиты, например. Чаще всего так и бывает.

Хочется просто с призывом обратиться к своим землякам: дорогие добринцы, будьте бдительны! Лучше лишний раз перепроверьте информацию, свяжитесь с родственниками или теми инстанциями, от кого якобы к вам обратились с «заботой».

— Я попросила проверить тот номер, с которого мне звонили, — подытоживает Ирина. — Это был город на севере России, но не Липецк и тем более не Добринка с Плавицей.