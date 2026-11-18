В Липецкой области стартовал проект «Увидеть больше», который поможет людям с нарушением зрения посещать культурные мероприятия. В течение месяца для них организуют специальные экскурсии, театральные постановки и кинопоказы с тифлокомментированием.

Тифлокомментирование — это словесное описание того, что происходит на сцене или экране. Специалист рассказывает о действиях героев, их внешности и окружающей обстановке, помогая незрячим зрителям представить происходящее.

Открытие проекта прошло в Липецком краеведческом музее. Для гостей провели экскурсию с тактильными моделями, а сотрудники учреждений культуры познакомились с особенностями тифлокомментирования. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с организациями Всероссийского общества слепых. Впереди — адаптированный показ спектакля «Онегин» в театре им. Л.Н. Толстого и кинопоказ. Всего в проекте примут участие больше 70 человек.

«Возможность посещать театры, музеи и кино должна быть у каждого, независимо от особенностей здоровья. Для этого нужны не только доступные здания, но и специальные форматы, которые помогают воспринимать искусство. Важно, чтобы такой опыт становился постоянной практикой наших учреждений культуры», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.