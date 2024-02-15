В свои 97 Иван Васильевич полон оптимизма и ждет от жизни только хорошего.

Такое правило завел для себя бывший прокурор Иван Корецкий, который в свои 97 пишет статьи на правовые темы

— Иван Васильевич, если не секрет, на сколько лет вы себя ощущаете?

— На свой возраст точно нет. Думаю, лет на 17 моложе, — с улыбкой ответил на вопрос корреспондента Иван Васильевич Корецкий, отметивший на днях свой 97-й день рождения.

Поздравить его по традиции пришли и работники Добринской районной прокуратуры, где он трудился много лет назад.

Поздравить Ивана Васильевича с днем рождения пришла прокурор Добринского района Елена Носонова. На фото гостья с хозяином дома и его дочерью Галиной Ивановной.

Несмотря на солидный возраст пенсионер теперь уже с большим стажем по-прежнему интересуется делами ведомства, в котором когда-то работал, и даже … пишет статьи на серьезные темы, отправляя их в профильные журналы и газету «Аргументы и факты». Правда, из написанного была опубликована лишь одна — попасть на страницы специализированных изданий не так-то просто. Но Ивана Васильевича это не останавливает, и он взял себе за правило ежедневно работать за компьютером.

За компьютером Иван Васильевич старается проводить не больше трех часов в день.

Сейчас его волнует тема предстоящих выборов Президента и организация работы органов местного самоуправления. Набралось и несколько десятков материалов-размышлений о печальной участи русской деревни.

Компьютер — надежный помощник нашего героя. Освоил его самостоятельно несколько лет назад. С техническим обслуживанием помогает сосед Владимир Хованцев.

— Уже не представляю своей жизни без интернета, — делится собеседник. — Правда, без дела в нем не сижу. В основном ищу полезные советы докторов, как избавиться от бессонницы, упражнения для гимнастики.

Каждое утро И.В. Корецкий начинает с зарядки.

На самом деле Иван Васильевич придает очень большое значение здоровому образу жизни и распорядку дня. Может, поэтому и не жалуется на здоровье в свои годы и не пьет таблеток, разве что иногда снотворное.

Подъем в 6 часов утра, затем 30-минутная гимнастика. Пожалуй, самое сложное упражнение — глубокое приседание. Но постоянные тренировки позволяют нашему герою делать их шесть раз.

— Не люблю сидеть на диване. Зарядкой заниматься начал лет семь назад, когда у меня заболел позвоночник, — продолжает И.В. Корецкий. — Посоветовали делать упражнения. И они помогли!

После завтрака — работа во дворе. Зимой расчищает от снега дорожку, с наступлением тепла начинает заниматься ульями с пчелами. Сейчас их осталось всего два, возраст не позволяет держать больше. Но все равно в прошлом году, например, собрал с них 50 килограммов вкусного меда. Раздал детям и внукам, себе тоже оставил. Признается, что мед ест каждый день, этот продукт постоянно стоит на обеденном столе.

— Летом папа работает на улице, можно сказать, целый день, — добавляет Галина Ивановна, дочь Ивана Васильевича, которая постоянно живет с ним. — Огородными делами помогает мне заниматься, яблоки собирает, виноград, из которого делает осенью домашнее вино.

Иван Васильевич считает себя счастливым человеком: простой деревенский парнишка, чье детство пришлось на годы войны, достиг всего, чего хотел. Получил высшее юридическое образование. Ему всегда нравилось прокурорское дело, которому посвятил всю свою жизнь. Признается, что за славой и наградами не гонялся, а стремился к справедливости.

За свою принципиальность (завел уголовное дело на адвоката-коррупционера) однажды чуть не поплатился жизнью. Прямо на рабочем месте, в кабинете прокурора, на него было совершено заказное покушение. Удар железным прутом по голове привел нашего героя на больничную койку, но не заставил отказаться от своего решения довести дело до суда.

Эти книги Иван Корецкий написал в конце 90-х годов после выхода на пенсию.

Свою карьеру И.В. Корецкий начинал в добринской прокуратуре, куда пришел в 1966 году с шестого курса юрфака ВГУ. Проработал здесь до 1973 года. Затем перевелся в Измалковский район, а потом в Становлянский. Оттуда вышел на пенсию и занялся творчеством, правда, с учетом специфики своей предыдущей работы. Написал две книги: «Этикет. Кодекс поведения» и «Социализм: утопия или реальность». Обе вышли в конце 90-х годов приличным тиражом — 1000 экземпляров.

Хорошо сложилась и семейная жизнь. С супругой Ефросиньей Михайловной прожили душа в душу 68 лет (ее не стало 11 лет назад), вырастили пятерых дочерей, есть 8 внуков, 12 правнуков и две праправнучки.

В Добринку Корецкие вернулись в 2006 году — супруга уговорила.

— Я бы предпочел жить на своей малой родине, в деревне Вознесеновке, что в Семилукском районе Воронежской области, — говорит Иван Васильевич. — Но, когда приехал туда, увидел, что от нее осталось лишь чистое поле — развалилась наша деревня, люди из нее уехали.

Оказалось, Иван Васильевич — давний читатель нашей районной газеты. Выписывает еще «Аргументы и факты».

Доволен вниманием, которое оказывают ему сотрудники добринской прокуратуры, приходят с поздравлениями и подарками на Новый год, 9 Мая, в день рождения и, конечно, на профессиональный праздник, который отмечается 12 января. Согласитесь, не часто можно встретить в коллективах такую заботу о ветеранах.