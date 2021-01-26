Несанкционированная торговля исчезает с Заводской площади. Ежедневно сюда выезжают сотрудники управления Правобережным округом для контроля обстановки. Сегодня, 26 января, в рамках очередного рейда инспекторы вновь обследовали территорию площади – особое внимание было уделено несанкционированной торговле. Как результат – ни одного нарушителя, нет огромных ворохов коробок и поддонов, которые оставляют после себя лица, осуществляющие незаконную торговлю.

– С момента начала реконструкции площади к работе по благоустройству активно подключилось наше управление. Мы вели переговоры с предпринимателями, осуществляющими деятельность на данной территории, просили привести в порядок свои торговые точки, штрафовали незаконных продавцов. С августа 2020 года специалистами округа было составлено 23 протокола об административных правонарушениях, выдано 36 предписаний, – рассказывает начальник управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов.

Стоит отметить, что факты нарушений все же встречаются здесь, но стихийная торговля уже не носит массовый характер, выявленные случаи, по словам сотрудников управления, единичны. Между тем, всё больше предпринимателей соглашаются с тем, что на площади необходимо навести порядок. Некоторые бизнесмены уже произвели ремонт фасадов и входных групп. Остальные обязались приступить к ремонту своих торговых объектов в этом году.

Напомним, работы по преображению площади стартовали в 2020 году и проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершение реконструкции запланировано на эту весну. По проекту Заводская площадь станет пешеходной зоной. Специалистам «Зеленхоза» предстоит постелить здесь газон, высадить липы, цветы и кустарники. Также на территории будут установлены скамейки, вазоны для цветов и урны, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.