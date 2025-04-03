Ничем не восполнить эту потерю

В минувший четверг среднематренцы вспоминали своего односельчанина Данила Рущинского, который погиб в зоне специальной военной операции 3 года назад. В местный парк, где расположен памятник среднематренцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и отдельная композиция, посвященная Даниле Рущинскому, пришли родители погибшего парня Наталья Владимировна и Дмитрий Борисович, младший брат Дмитрий, сестра София, односельчане, представители общественных организаций, приехали представители администрации района.

В адрес погибшего парня было сказано немало теплых слов односельчанами и гостями траурного митинга. Сотрудники военкомата, участники спецоперации Олег Чикалов, Иван Ковыльников, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Судоргин, а также председатель районной общественной организации воинов-афганцев Владимир Машталер сказали слова благодарности родителям за воспитание настоящего героя, который не струсил на поле боя и не бросил своих товарищей.