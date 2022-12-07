Никита Путилин назначен на должность исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ Липецкой области. Он будет курировать работу жилищно-коммунальной сферы региона, в частности, вопросы проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, водоснабжения и водоотведения, переселения из аварийного жилья, благоустройства, предоставления жилья детям-сиротам.

Никита Путилин родился в 1987 году. В 2013 году окончил Липецкий государственный технический университет, после проходил службу в Вооруженных Силах РФ.

Трудовой путь Никита Сергеевич начал в 2011 году. Занимал пост начальника производственно-технического отдела в ОГУП «Липецкий областной водоканал», затем работал в должности первого заместителя генерального директора – технического директора ОГУП «Липецкий районный водоканал». В августе 2022 года был назначен на должность заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области. Курировал вопросы восстановления инфраструктуры в Володарском районе Донецкой Народной Республики. Под руководством Никиты Путилина в рамках реализации специального инфраструктурного проекта на новых территориях был восстановлен ряд образовательных организаций, также была организована работа по ремонту и модернизации систем отопления, водоснабжения и водоотведения.