Никита Соловьёв избран главой Воловского района

Главой администрации Воловского района стал Никита Соловьёв. Сегодня его кандидатуру поддержали депутаты местного райсовета. Ранее он исполнял обязанности руководителя муниципалитета.

Никита Валерьевич родился в 1979 году в Липецке. В 2001 году окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию, в 2005 году получил диплом МОУ ВПО «Институт права и экономики».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в Липецкой областной общественной организации охотников и рыболовов. Затем работал преподавателем в Институте права и экономики, занимал ряд должностей в региональном управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных ресурсов – от консультанта до заместителя начальника управления, в августе был 2020 года назначен заместителем главы Воловского района.

Женат. Воспитывает дочь.