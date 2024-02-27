Сегодня на сессии Совета депутатов Тербунского района избрали нового главу муниципалитета. Им стал Николай Черников. Депутаты райсовета единогласно проголосовали за его кандидатуру. Ранее он занимал должность заместителя главы района и исполнял обязанности руководителя муниципалитета.

Николай Евгеньевич родился в 1985 году в Казинке Тербунского района Липецкой области. Имеет два высших образования. В 2012 году окончил Воронежский институт МВД по квалификации «юрист», в 2022 – Воронежский государственный аграрный университет по специальности «агроинженерия».

В 2006 году поступил на службу в Тербунский отдел внутренних дел. Закончил службу в правоохранительных органах в звании подполковника в должности заместителя начальника МО МВД России «Тербунский». Награждён медалями МВД России «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степеней.