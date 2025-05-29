Николай Дергунов назначен министром строительства и архитектуры Липецкой области. С 17 марта он исполнял обязанности руководителя регионального Минстроя.

Николай Дергунов родился в 1987 году. Окончил Липецкий государственный политехнический университет по специальности «Производство стройматериалов, изделий и конструкций», защитил диссертацию, став кандидатом технических наук.

С 2017-го работал в управлении главного смотрителя мэрии Липецка на должности ведущего инженера. В течение года с января 2019 года возглавлял «Липецкгорсвет». Весной 2020 года был назначен председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства. В 2023-м стал вице-мэром. В феврале этого года перешел в Минстрой Липецкой области на должность заместителя министра.