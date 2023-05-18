Министерство обороны Российской Федерации продолжает набор мужчин в возрасте от 19 до 59 лет, отслуживших военную службу по призыву, в ряды Вооруженных сил Российской Федерации для прохождения службы по контракту, сообщает «Липецкое время».

Поговорили о службе по контракту с председателем Совета ветеранов Добровского района Николаем Грибцовым. Известный в регионе общественник особенное внимание уделяет работе по патриотическому воспитанию в Добровском и районе и организации памятных мероприятий. По его словам, служба по контракту — осознанный выбор каждого мужчины, а в особенности сейчас, в непростое для страны время. Также, по мнению общественника, служба по контракту дает возможность человеку заработать деньги, выполняя воинский долг перед страной.

«Мужчина есть мужчина. Он во все времена был готов делать сложный выбор и совершать смелые поступки. Выбирая контрактную службу, безусловно, на первом месте должен стоять патриотизм и желание защитить свою семью», — поделился своим мнением Николай Грибцов.

Напомним, Министерство обороны РФ ведет набор на службу по контракту. Получить консультацию можно по единому номеру информационно-справочной службы 117 и на сайте службапоконтракту.рф.