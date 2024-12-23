Я с чувством глубокого уважения отношусь к тем людям, которые, единожды выбрав свой профессиональный путь, не свернули с него в процессе всевозможных жизненных коллизий, остались верными полученной профессии.

За таких людей можно только порадоваться. Они оказались счастливчиками. Во-первых, потому что на заре юности не ошиблись с выбором профессии, а во-вторых, еще и потому, что судьба к ним оказалась настолько благосклонна, что даровала им возможность долгие годы трудиться на одном предприятии или в одной и той же сфере производства, которая соответствовала полученной специальности.

В этом плане Добринская аптека №21 уникальна.

Примерно с середины шестидесятых годов здесь сформировался коллектив фармацевтов, костяк которого много лет оставался неизменным.

Долгие годы — целых три десятилетия! — руководила им Галина Серафимовна Николашина. И поныне здесь работают Мария Дмитриевна Афанасьева и Татьяна Алексеевна Малыхина, у которых в трудовых книжках единственная запись о приеме на работу и которые стояли у истоков становления районной аптечной сети.

Фотографии, иллюстрирующие сегодняшнюю публикацию, предоставлены Галиной Серафимовной Николашиной. Все они с любовью собраны в альбом, который коллеги подарили своей заведующей в год, когда их «мама» (так они нежно называли своего руководителя) отмечала 50-летний юбилей. На титульном листе от руки сделанная надпись: «Аптека №21. 1996 год.»

По совету крестного

Двадцатилетней девушкой приехала по распределению в Добринку после окончания Липецкого медучилища Галя Наливкина.

— Фармацевтом стала по совету моего крестного, — вспоминает сегодня Г.С. Николашина (в девичестве она была Наливкиной). — Он так привлекательно об этой профессии рассказывал, что и я, и родители уверовали в то, что лучше ее нет.

С 1 апреля 1966 года молодой специалист переступила порог аптеки (располагалась она тогда тоже на улице Октябрьской).

— Коллектив был небольшой, — рассказывает Г.С. Николашина. — Аптека (кто помнит) ютилась в ветхом маленьком здании. Несмотря на это, там были созданы все необходимые для работы условия. Мы готовили стерильные растворы для больницы, лекарственные порошки, составляли мази, заготавливали и сушили травы. В общем, всё, что необходимо для аптеки и для больницы, делали.

Коллектив, с теплотой отмечает сегодня моя собеседница, был дружным и сплоченным: и работали хорошо (могли друг друга заменить, если что), и праздники все вместе отмечали. — Я и ручнистом была, — в подтверждение своих слов говорит Галина Серафимовна, — и рецептаром-контролером (ручнист — фармацевт, работающий в отделе выдачи готового лекарства; рецептар-контролер отпускал лекарства только по рецептам — прим. редакции).

Спустя три года девушку назначили заместителем заведующей. А в 32 года она стала заведующей.

В 1974 году фармацевты перебрались в новое типовое здание аптеки. Светло, просторно, все условия для качественной работы были созданы.

«В нашем полку прибыло»

Постепенно штат аптеки расширялся.

— В начале семидесятых в нашем полку стало прибывать: поначалу приехали в Добринку две Татьяны, год спустя — Елена, а еще через год — Мария, — Галина Серафимовна листает альбом, в котором собраны фотографии ее бывших коллег. — Девчонки только-только получили дипломы после окончания Курского фармацевтического училища.

Все были курянками. К нам в район попали по распределению (в советское время комплектование специалистами всех сфер народного хозяйства велось строго по разнарядке).

Общежития своего аптека не имела. Приезжие снимали углы у частных домовладельцев. Вот и вновь прибывшие девушки поселились у одиноких бабулек.

Правда, квартировать долго им не пришлось. Курские девчата приглянулись добринским женихам, и в местном ЗАГСе постепенно зарегистрировали четыре новые семьи: Гнетовых, Хованцевых, Невейкиных, Афанасьевых.

С тех пор вся четверка стала жительницами Добринки. Каждая жила своей семьей, детей родили, обзавелись собственным жильем. А аптека №21 вторым домом для них стала.

Татьяна Анатольевна Гнетова без малого сорок лет была заведующей отделом готовых лекарственных форм. Правда, достигнув предпенсионного возраста, она попала под сокращение, но продолжила трудиться фармацевтом в аптеке при райпо.

Татьяна Николаевна Хованцева тоже наработала солидный стаж и до самого последнего момента выхода на пенсию не изменила однажды выбранной профессии фармацевта.

— Как приняли меня в 72-м в отдел готовых лекарственных форм, так оттуда я и уволилась спустя 35 лет, — говорит моя собеседница. — Даже в мыслях не было поменять профессию. Кстати, позже, уже находясь на пенсии, еще 10 лет отработала в фармации — у своей бывшей коллеги, открывшей частную аптеку.

У Елены Егоровны Невейкиной трудовая биография сложилась несколько иначе. Придя на работу в центральную районную аптеку, она тоже не планировала уходить отсюда раньше времени. Однако в перестроечные годы новые экономические условия в стране внесли существенные коррективы в судьбы наших соотечественников. Произошли изменения и у Невейкиной: опытный фармацевт (к тому моменту специалист уже более 20 лет была в профессии) решила рискнуть и открыть свой бизнес.

Добринцы наверняка помнят, как на протяжении многих лет она держала аптеку на ул. М. Горького. Кто хоть раз обращался туда — непременно отмечали, насколько предупредительна и внимательна была «хозяйка»: она и совет дельный даст, и заказ на нужный препарат примет и непременно исполнит его.

Полвека в любимой профессии

Из четырех курянок Мария Дмитриевна Афанасьева (сегодняшняя ее фамилия) позже других влилась в коллектив.

Интересно, что многие добринцы знают ее не как Марию, а как Марину.

— Как-то не прижилось мое настоящее имя здесь, — с улыбкой говорит она. — Сразу перекрестили «Мариной». По сей день большая часть покупателей (особенно люди старшего поколения) так и зовут меня, не обращая внимания на бейджик, где указано мое имя по паспорту.

Вот такие казусы порой случаются…

А проработала она в аптеке №21 дольше всех фармацевтов и еще продолжает трудиться.

— Не раз уже подумывала уйти на пенсию — никак не решусь, — призналась ветеран. — Трудовой коллектив стал второй семьей. Мне здесь комфортно, чувствую свою нужность.

М.Д. Афанасьева с теплотой вспоминает все 50(!) лет, которые она проработала в аптеке.

— Я приехала в Добринку не одна, а с подружкой Надей, — Мария Дмитриевна показывает фотографию того далекого времени, когда девушки только начинали свою трудовую биографию. — Мы учились вместе, работать начали одновременно. Она у меня даже свидетельницей на свадьбе была. Правда, отработав после окончания училища положенные три года, не захотела оставаться здесь — уехала. Для меня же Добринка стала родной…

…а коллектив аптечных работников — второй семьей, так и хочется мне добавить. Потому что это на самом деле так. Во время нашей с ней встречи большая часть разговора — о делах аптекарских: как дружно работали, стараясь помогать, выручать и поддерживать друг друга, как всем коллективом праздновали различные значимые даты в жизни коллег, как встречали Новый год. Словом, и в радости, и в горе были вместе. А Галина Серафимовна Николашина как мама стала для девчат.

— Мы ее так и звали: «Наша мама», — говорит М.Д. Афанасьева.

По прошествии долгого времени мало что поменялось в отношениях: в коллективе по-прежнему царит дух взаимовыручки и взаимозаменяемости, уважительного отношения друг к другу.

— У нас сейчас отличная молодежь трудится, — с гордостью подчеркивает ветеран. — Я работаю рядом с Машей Тарасовой и Леной Прошиной. Девочки замечательные: грамотные, трудолюбивые, внимательные. Помнится, во время ковида вся наша аптека на больничный ушла и мы вдвоем с Леной три недели работали! Трудно было невероятно, но ни грамма раздражительности не увидела я в поведении своей коллеги. С посетителями была обходительна, вежлива. А ведь обе на пределе были: хоть впору закрывай аптеку — и уходи.

Мария Дмитриевна и сама являет собой пример большой выдержки, спокойствия и уверенности. Думаю, никто из посетителей аптеки не в обиде на нее. Всегда внимательна, тактична.

Фармацевт должен уметь всё

В октябре нынешнего года ушла на заслуженный отдых после 45-летнего непрерывного трудового стажа в аптеке №21 Ольга Вячеславовна Старухина. Как и для ее коллег, прибывших в наш район с Курской области, для выпускницы Оренбургского фармацевтического училища Добринка тоже стала второй малой родиной. И судьба ее очень схожа с судьбами своих подруг: распределение в наш поселок, съемная квартира, замужество. И работа, работа, работа. На одном месте. Все 45 лет.

— Поначалу я занималась приготовлением лекарственных форм, — рассказывает о себе О.В. Старухина. — Позже была рецептаром, а последние почти четверть века стояла в отделе готовых лекарственных форм.

Примерно такая же трудовая биография у большинства фармацевтов, которые работали в команде Николашиной. Они должны были уметь (и умели!) всё: готовить стерильные препараты (всевозможные физрастворы, новокаин, глюкозу), «катать» свечи, делать пилюли, составлять порошки и мази. Это сейчас аптека представляет из себя отдел готовых лекарственных препаратов, а тогда львиная доля всего, что реализовывалось через аптеку и передавалось больнице, готовилось на месте.

Оттого-то работа фармацевтов считалась очень важной и ответственной. Кому зря ее не поручали. Но всех, кого собрала в те годы в свою команду Галина Серафимовна, отличал высокий профессионализм, обостренное чувство обязательности.

Очень примечательна в этом плане история, о которой я узнала в процессе подготовки материала. Было это в далекие 80-е.

В один из дней, ближе к вечеру из больницы поступил заказ (срочный, для операционной): нужны были стерильные растворы.

— Машина «Скорой» приедет за ними, когда будут готовы, — предупредили медики.

В смене была Е.Е. Невейкина. И вместе с заведующей они стали готовить препараты. А потом еще и сами понесли их в больницу, потому что «Скорая» уехала на вызов, а растворы требовались срочно…

— Мои девчата были лучшими, — говорит сегодня Г.С. Николашина. — И те, с кем я начинала работать, и кто пришел позже — Татьяна Алексеевна Малыхина, Лариса Васильевна Васечко. Главными моими помощниками, когда стала заведующей, являлись замы.

Поначалу он был единственным, а в начале 80-х, когда аптечная сеть района разрослась, окрепла, — в штатное расписание ввели второго заместителя. Им стала Галина Григорьевна Дягилева.

Первым же долгое время являлась Елена Михайловна Дедяева. В 1966 году она окончила Липецкое фармучилище, начинала рядовым фармацевтом. Через несколько лет стала заместителем заведующей и в этой должности проработала до самого выхода на пенсию. В нынешнем году отметила свое 80-летие со дня рождения.

Г.Г. Дягилева приехала в Добринку, будучи уже семейным человеком, имея сына. Здесь второй раз стала мамой. Долгое время была компетентным заместителем заведующей, а затем сама возглавила коллектив. К сожалению, Галина Григорьевна рано покинула этот мир после тяжелой болезни. Коллеги поныне вспоминают ее добрым словом.

— Галина Григорьевна требовательной заведующей была, — рассказывая о годах, когда они работали вместе, говорит М.Д. Афанасьева. — Но мы воспринимали это, как должное. По-другому в нашей профессии нельзя. Зато заботилась она о своих подопечных, как о собственных детях. К примеру, сразу же, как только стала заведующей, решила вопрос с погрузкой-выгрузкой баллонов с кислородом. До ее прихода эту тяжеленную работу выполняли мы, женщины. Она сразу же исправила такую оплошность.

«Неважной работы не бывает»

Так считала и считает поныне Николашина. Разве может она сказать, что фасовщицы и санитарочки Валентина Михайловна Дедяева, Тамара Владимировна Губина, Лидия Николаевна Никульшина, Татьяна Алексеевна Токмакова (ныне покойная) выполняли неважную работу?

— Это сейчас все лекарства поступают в аптеку расфасованные, готовые к реализации, — поясняет свою позицию Галина Серафимовна. — А раньше одних стерильных мы готовили сотнями единиц. Представляете, сколько надо было женщинам ежедневно тары стеклянной перемыть, простерилизовать! Сами аптечные помещения важно было содержать в стерильной чистоте: в них же готовились лекарственные препараты.

Галина Серафимовна благодарна каждому, кто в те годы был рядом с нею: кассирам Татьяне Ивановне Авцыновой, Наталье Константиновне Красниковой, оптику Ларисе Григорьевне Стрельниковой.

— Когда меня назначили заведующей, у нас не было отдела «Оптика», — продолжила рассказ Г.С. Николашина. — Мы его открыли значительно позже, долгое время не могли подыскать толкового специалиста туда. Появление Ларисы Григорьевны было несомненной удачей. Она имела специальное образование. Быстро наладила работу своего отдела. В Добринке стали на заказ изготовливать очки.

К сожалению, данного отдела сегодня в аптеке №21 нет. Но умения и навыки Л.Г. Стрельниковой не остались невостребованными.

Грамотный специалист сумела организовать свой бизнес и уже много лет подряд в Добринке успешно работает «Оптика» Стрельниковой. Кстати, это единственная «Оптика» в районе, где не только продадут вам «фабричные» очки, но и изготовят их по вашему рецепту.

Главный отдел

Так Николашина называла всегда бухгалтерию, нисколько не умаляя значимость других отделов в аптечной сети района.

Бессменным главбухом была Тамара Ивановна Климова.

Совсем юной девушкой пришла она в аптеку. Без образования, без опыта. Начинала, конечно, не с бухгалтерии. Здесь она оказалась чуть позже, когда получила специальное образование.

А начинала фасовщицей. Вместе с другими работниками аптеки выполняла и множество других поручений: в ручном отделе работала, заготавливала лекарственные травы, готовые препараты в больницу доставляла, даже уборкой производственных помещений приходилось заниматься…

Сейчас Тамара Ивановна на пенсии. Только бухгалтерский стаж ее — более 40 лет, а общий — 48. В аптечной сети «Липецкфармация» Климова, пожалуй, одна из старейших главных бухгалтеров области.

Грамотными коллегами ее долгое время были Зинаида Николаевна Малыхина и Нина Дмитриевна Ишевских, тоже не одно десятилетие отдавшие аптеке №21.

Перешагнув 70-летний рубеж

Сегодня Добринской центральной районной аптекой №21 заведует Татьяна Алексеевна Малыхина. Она тоже из славной команды Николашиной. До мелочей знает тонкости фармацевтической профессии. Это не удивительно, потому что успела поработать аналитиком, рецептаром, заместителем. С 2011 года отвечает за фармацию Добринского района.

Сейчас в составе Добринской ЦРА №21 пять аптечных организаций: три аптеки и два пункта. Жители малонаселенных деревень обеспечиваются товарами аптечного ассортимента через

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории.

И, хотя аптечных точек поубавилось, хорошие кадры по-прежнему на вес золота, как говорится.

— Тем бережнее относимся мы к сегодняшним нашим работникам, — подчеркивает Татьяна Алексеевна. — Они замечательные. Рядом с грамотной молодежью Марией Тарасовой и Еленой Прошиной трудятся опытные наставники, отмеченные множеством районных, областных, федеральных наград, — Татьяна Гавриловна Юшкова, Баджи Нурметовна Примова, Наталия Викторовна Сарафанова, Сергей Константинович Красников, Ольга Ивановна Уколова. Вообще, за 70 лет существования аптечной сети столько замечательных работников было у нас! К примеру, Татьяна Матвеевна Пучнина, проживающая ныне в Петровском, имеет стаж 52 года. Начинала работать в Добринке, прошла путь от ручниста, рецептара до заведующей Петровской аптекой.

В канун приближающегося Нового года Т.А. Малыхина поздравляет всех своих коллег — и тех, кто работает поныне, и кто пребывает на заслуженном отдыхе, — с прекрасным зимним праздником и благодарит их за труд.

В канун Нового года заведующая Татьяна Малыхина пригласила своих бывших коллег в аптеку №21, а фотокорреспондент «Добринских вестей» Эдуард Демихов сделал этот памятный снимок, на котором запечатлены бывшие и сегодняшние аптечные работники (к сожалению, не все).

— Это наша общая большая и дружная семья, — говорит Татьяна Алексеевна. – Всем от души желаю здоровья, благополучия и процветания.

В канун Нового года заведующая Татьяна Малыхина пригласила своих бывших коллег в аптеку №21, а фотокорреспондент «Добринских вестей» Эдуард Демихов сделал этот памятный снимок, на котором запечатлены бывшие и сегодняшние аптечные работники (к сожалению, не все).

— Это наша общая большая и дружная семья, — говорит Татьяна Алексеевна. – Всем от души желаю здоровья, благополучия и процветания.