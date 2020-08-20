Николаю Мищику присвоят звание заслуженного работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области

Сегодня на комитете областного Совета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений депутаты в форме открытого заочного голосования одобрили список претендентов на присвоение почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области» в 2020 году.

В числе 30 кандидатур – наш земляк, генеральный директор ООО “Петровский Агрокомплекс” Николай Васильевич Мищик.

– Все кандидатуры достойные, имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 15 лет, – отметил председатель комитета облсовета по вопросам АПК и земельных отношений Дмитрий Еремеев. – Когда есть такие целеустремлённые, трудолюбивые люди, которые успешно осваивают и внедряют новые технологии, мы смело можем рассчитывать на высокие достижения в сельском хозяйстве нашей области.

Почетное звание присуждается каждый год 30 лучшим работникам сельского хозяйства региона за высокие достижения и значительный личный вклад в развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на очередной сессии облсовета, которая состоится 27 августа.