«Нива» уехала на фронт

Очередная партия гуманитарной помощи от жителей Добринского округа была на днях отправлена в зону СВО. Её туда на двух автомобилях доставили военный волонтёр Алексей Атисков и водитель Олег Чернышов.

Причём одна из машин, «Нива», осталась тоже служить «за ленточкой» вместе с нашими земляками.

— Заявка поступила от бойцов 752-го мотострелкового полка, — рассказывает А.М. Атисков, — они просили помочь в приобретении высокопроходимого автомобиля для перевозки раненых и, вообще, для работы на фронте. Эту «Ниву» в принципе выкупили участники группы «ZOV Добринских казаков». Мы её полностью подготовили для ребят. Машину освятил отец Димитрий (Корнеев). Кроме того, Евгений Николаевич Брыкин для бойцов из этого же полка, которые служат на Краснолиманском направлении, передал два тракторных колеса в сборе.

Другая заявка была от жителя Нижнематрёнского теротдела с позывным «Мопед» из 122-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Он просил купить для них два бензиновых генератора, масло и свечи к ним. Глава Сергей Бирюков бросил сначала клич по Нижней Матрёнке и Ольховке, жители, как всегда, дружно откликнулись. Туда же добавили личные посылки. В недостающей сумме помогла группа «ZOV Добринских казаков».

— На Херсонском направлении, в батальоне 1616, служит наш земляк «Овод», — продолжает Алексей Михайлович, — через грязинских отпускников мы им передавали две турели, с них ребята уже уничтожили два тяжёлых БПЛА дальнего действия. Сейчас передаём ещё три турели. Это техническое устройство, которое обеспечивает наведение на цель установленных на нём механизмов или оружия, например, автоматов.

Тылу ничего не остаётся, как постоянно поддерживать своих воинов морально и материально, быть до конца с нашими защитниками. К сожалению, там быстро выходит «из строя» техника, в том числе отправленные отсюда «Нивы». В этот раз груз ещё доставляли на «Соболе», за который А.М. Атисков выражает огромную благодарность главе Добринского округа А.Н. Пасынкову.

Помощь нашим защитникам — это не просто сбор вещей и техники, это живая нить, которая связывает фронт и тыл, не даёт солдатам почувствовать себя забытыми. Каждый генератор, каждое колесо, каждая турель — реальные шансы сберечь чью-то жизнь и выполнить боевую задачу. В суровых условиях передовой даже самая, казалось бы, небольшая вещь становится жизненно необходимой. И потому для бойцов так дорого любое проявление заботы от земляков.

В этой работе всегда важна обратная связь: посылка нашла своего адресата. И так пронзительно звучат от воинов слова благодарности: «Спасибо за генераторы. Генераторы здесь — это жизнь. Спасибо за нужный вклад в нашу жизнь». В этой коротенькой речи — усталость, признательность и по-прежнему вера в то, что о них помнят. Такая обратная связь согревает не меньше, чем тёплые вещи в посылках, и даёт силы тем, кто находится на передовой.

— Да, — добавляет Алексей Атисков, — без нас, тыла, парням очень тяжело, бойцы каждый день смотрят смерти в лицо. Благодаря нашей поддержке родители увидят своих сыновей, жёны — мужей, дети — отцов, сёстры — братьев.

За каждым отправленным грузом стоят сотни неравнодушных людей: соседи, друзья, целые семьи, которые объединились ради одной цели: поддержать своих. И в этом единении рождается настоящая сила. Та самая, о которой говорят: «Вместе мы — сила».