После открытия в Лотарево князем Л.Д. Вяземским новой земской больницы самую старую в наших краях, Нижнематрёнскую, упразднили. Только жители этой волости с таким положением дел не согласились и обратились с просьбой в земскую управу.

ПОЛОЖЕНИЕ НЕУТЕШНОЕ

Значащаяся по документам с 1869 года Нижнематрёнская больница была в 1902-м закрыта (в ней сначала решили открыть библиотеку с читальней). Новая в Лотарево имени князя Л.Д. Вяземского располагалась в 9-10 км от Н. Матрёнки и в 13-15 км от Ольховки. Нижнематрёнцы решили написать письмо в Усманскую земскую управу. Одно из посланий было подписано: «крестьянин Кирилл Петров Чернышев, гласный Усманского уездного земского собрания». Только читаешь его и понимаешь, что составлял текст всё-таки очень грамотный человек, описавший, «насколько является горько названному селению, очутившемуся в положении неутешном».

Так жалобно автор обращается к земству, что просто слеза наворачивается: «Насчитывающиеся в с. Н. Матрёнке 5000 и с. Ольховке более 2100 жителей обоего пола несут незаменимую потерю, так как теперь пользование медицинской помощью стало не всегда возможно даже для немногих зажиточных крестьян, имеющих своих лошадей… бедные же жители этих селений должны навсегда отказаться от самой необходимой медицинской помощи».

Пишущий убеждает собрание, что жители Нижнематрёнской волости да ещё приезжавшие к ним на базар просто оказались в самом бедственном положении. И в своём проекте предлагает открыть хотя бы врачебный пункт с одним врачом и фельдшером.

В Усмани на санитарном съезде это письмо зачитали и предложили не полностью прежнюю Нижнематрёнскую больницу отдать под амбулаторию, а лишь половину, так как вторую часть должна была занять ветлечебница. Правда, эти споры велись ещё долгое время: не все участники санитарного съезда соглашались с предложением бедных нижнематрёнцев…

Здание больницы сохранилось до сей поры. В местном сельсовете сказали, что по генеральному плану этот дом у них значится как «земская больница, построенная во 2-й половине 19-го века», а по техническому паспорту год постройки — 1915-й. Сотрудники администрации считают, что всё-таки надо верить генплану, поскольку, скорее всего, когда техпаспорт заводили, тогда год и поставили. После закрытия амбулатории здание перевели в жилой фонд. Здесь сейчас проживает многодетная семья Черниковых, родители которой имеют 8 детей.

Долгие годы амбулаторию в Нижней Матренке возглавлял доктор Борис Камельский.

ДОКТОР КАМЕЛЬСКИЙ

Одним из докторов, кто долгие годы бессменно возглавлял амбулаторию в Нижней Матрёнке, был Борис Александрович Камельский, окончивший медицинский факультет Воронежского государственного университета в 1926-м (после революции такой был в ВГУ). Фото Камельского и его свидетельство об окончании вуза, подписанное ректором ВГУ, доктором биологических наук, профессором Пучковским Сергеем Ефимовичем, имелись в архивах краеведа редакции В.Н. Волокитина.

Документ 1926 года. Свидетельство гражданина Камельского об окончании медицинского факультета ВГУ.

Во время Великой Отечественной войны, с самого первого её дня до Великой Победы, Борис Александрович, помимо своей основной деятельности, трудился ещё врачом в призывной медкомиссии Хворостянского райвоенкомата. Б.А. Камельский был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вместе с супругой Анфисой Гавриловной они воспитали двух дочерей и сына: Виктора, Тамару и Галину. Дочь Тамара (1936 г.р.) уехала в Пятигорск, до сей поры там проживает. Галина умерла, работала завучем в Нижнематрёнской школе, по специальности была учителем биологии. У деда Бориса четверо внуков (от Тамары и Виктора) выбрали профессию военного.

Одна из сотрудниц сельсовета рассказала, что её мама училась вместе с Галиной и дружила с ней. Как девочка любила приходить в дом доктора, где угощали чаем из чашечек с булочками! Это были послевоенные 1946-47 годы. Для сельских ребятишек, осиротевших после гибели отцов на фронте, семья Бориса Александровича казалась совсем другим миром. А на Новый год Камельские наряжали живую ёлку. Это и вовсе было сказкой для нижнематрёнской детворы.

Память о докторе Камельском хранят в Нижней Матренке до сих пор. Это бюст на могиле медика на сельском кладбище.

Похоронен врач в этом же селе, где служил людям, спасал им жизнь. На могиле Б.А. Камельского стоит небольшой бюст.