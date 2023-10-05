Нижнематрёнцы продолжают поддерживать своих бойцов, сражающихся в СВО. Смастерили печку, чтоб и обогреваться солдаты могли, и еду готовить.

— К нам обратился отец мобилизованного, который спустя три месяца после армии вновь стал защитником Отечества, — рассказывает глава поселения Сергей Николаевич Бирюков, — с просьбой купить или сделать печку для ребят на фронте, поскольку наступила холодная и дождливая погода. Главное условие было — чтоб отапливалась газом, так как дровяная дымит и сразу становится объектом для обстрела.

Глава обратился к своим умельцам с золотыми руками. И один из них откликнулся (не пожелавший называть имя, так как считает: добро, во-первых, делают не для славы, во-вторых, защитникам мы должны помогать всем миром). Бирюков называет его человеком большой души и замечательной фантазии.

— Буквально за один день такая печка, — продолжает Сергей Николаевич, — была готова. Она работает от газа, а внутри горелка. Около неё можно не только обогреться или одежду посушить, но и одновременно приготовить еду на верхней поверхности. В общем, печка получилась достаточно компактная и функциональная.

Нижнематрёнцы перед отправкой протестировали изобретение на месте. И уже получили огромную благодарность от родственников защитника.