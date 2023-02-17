Некоммерческие организации Липецкой области получили субсидии на 15 миллионов рублей на реализацию социальных проектов. Накануне в управлении социальной политики Липецкой области представители шести НКО подписали соответствующие соглашения.

Общественники возьмут на себя социализацию и реабилитацию инвалидов и детей с особенностями здоровья, в том числе организацию сопровождаемого проживания, досуга и рыбной ловли. Часть средств пойдет на поддержку коллективов инклюзивного танца и проведение оздоровительных занятий для людей старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие». Также предусмотрена социальная адаптация ветеранов военной службы и родственников погибших бойцов.

На семинаре-встрече в управлении социальной политики обсудили перспективы взаимодействия НКО и органов власти, детально разобрали требования надзорных и контролирующих органов, организацию информационного сопровождения деятельности НКО, взаимодействие со средствами массовой информации, использование ресурса социальных сетей. Такие встречи планируется проводить регулярно, заранее формируя проблемные вопросы, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

«Общественники региона – это очень сильный ресурс. Они умеют ставить цели и задачи и их решать. С органами власти у НКО налажен хороший диалог. Это позволяет совместно реализовывать социально важные проекты», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.