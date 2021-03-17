Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, в 2020 году направил около 3,4 млрд рублей на реализацию социальных программ для жителей региона и сотрудников предприятия. Основные направления финансирования – противодействие распространению COVID-19 и оздоровление работников.

В клиники Липецкой области НЛМК безвозмездно передал лекарства, оборудование и средства защиты на сумму около 400 млн рублей. С начала пандемии 13 региональных и муниципальных медицинских учреждений Липецкой области получили от комбината 58 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, около 170 тысяч защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей, оборудование для четырёх ПЦР-лабораторий. На случай возникновения потребности в обсерваторах были отремонтированы корпоративные санатории.

«НЛМК активно помогает бороться с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Мы благодарны за помощь. Врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Почти 477 млн рублей направлено на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей, в том числе тестирование работников на COVID-19 и оплату дополнительного медицинского страхования. В течение года оздоровление прошли более 1800 работников предприятия, которые отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Парус», санаториях Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. Дети заводчан получали путёвки в летние оздоровительные лагеря.

Затраты предприятия на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий составили более 104 млн рублей. На организацию горячего питания и спецпитания работников было выделено около 190 млн рублей. На территории комбината стартовала программа реновации спортивных залов, цеховых столовых и комнат приёма пищи.

Выплаты компании по мероприятиям коллективного договора составили более 1 млрд рублей. Сотрудники получали единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребёнком от полутора до трёх лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

В 2020 году комбинат направил на благотворительную деятельность более 800 млн рублей. Традиционную поддержку получили проекты в сфере образования, культуры и спорта, развития общественных пространств. Объём финансирования социальных проектов для ветеранов НЛМК составил 52 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия.

Важным направлением социальной политики стало дальнейшее развитие корпоративного волонтёрства. В рамках корпоративной акции «Мы рядом» при помощи добровольцев комбината было передано ветеранам предприятия более 8 тысяч продуктовых наборов. Всего такие наборы от НЛМК получили около 17 тысяч липчан.