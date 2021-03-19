Новолипецкий металлургический комбинат и липецкий центр цифрового образования детей IT-CUBE представили результаты уникальных совместных проектов – виртуальную экскурсию по подразделениям НЛМК и VR-визуализацию агрегата «печь-ковш». Школьники создали их для использования в профориентационной работе комбината, а также в корпоративных образовательных программах.

Две команды вместе с опытными наставниками центра IT-CUBE и НЛМК почти год работали над проектами. Первая создала виртуальную экскурсию по НЛМК, которая включает знакомство с доменной печью №5, станом 2000 цеха горячего проката и экологическим участком «Лебединое озеро». С помощью VR-очков любой желающий может виртуально посетить эти объекты. В программе предусмотрен аудиогид, который рассказывает о назначении каждого агрегата.

Вторая команда разработала проект VR-визуализации одного из ключевых агрегатов в сталеплавильном производстве – «печь-ковш». Благодаря этому приложению все желающие могут познакомиться с профессией сталевара. За работу обе команды получили от НЛМК именные сертификаты на компьютерную технику.

В 2019 году Новолипецкий металлургический комбинат стал одним из организаторов открытия в регионе IT-CUBE и выделил 2,5 млн рублей на закупку компьютерного оборудования для аудиторий робототехники и класса администрирования. Сейчас специалисты различных подразделений НЛМК оказывают экспертную поддержку центру.

На IT-площадке школьники от 7 до 17 лет получают возможность выбрать будущую профессию, связанную с информационными технологиями. Они смогут проводить научные исследования и проектирование по таким направлениям, как программирование на языках Python и Java, мобильная разработка, системное администрирование, работа с большими данными, инженерный и графический дизайн. Ранее учащиеся IT-CUBE уже разработали мобильное приложение «Навигатор НЛМК», которое позволяет школьникам и студентам больше узнать о компании и определиться с выбором будущей профессии.

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая. Региону нужны молодые профессионалы, идущие в ногу со временем, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Наша задача – растить грамотные кадры и давать им возможность проявлять себя».