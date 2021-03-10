Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, направит более 15 млн рублей на программы реабилитации сотрудников, переболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Первая программа предусматривает углубленное обследование после коронавируса и острой вирусной пневмонии на базе поликлиники НЛМК. Она включает контрольные обследования для определения направления реабилитации, дополнительные консультации у кардиолога, невролога, гастроэнтеролога или эндокринолога, услуги дневного стационара.

Вторая программа дает возможность пройти восстановительное лечение после коронавируса и пневмонии на базе санатория-профилактория «Парус». Оно доступно во время очередного отпуска сотрудника, реабилитация также может быть организована в его внерабочее время.

Консультации по лечению в санатории-профилактории «Парус» можно получить по телефонам: 444-962,443-623, 443-605.